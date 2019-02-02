Эксперты рассказали, что происходит с телом, когда человек перестает заниматься сексом





Отсутствие интима в отношениях ослабит эмоциональную связь между партнерами, которая укрепляется во время секса. Пары, у которых возникают проблемы в постели, начинают постепенно отдаляться. Также нехватка интима влияет на тело по-разному, и у одних это может привести к увеличению сексуального влечения, у других — к снижению либидо. При сексе вырабатываются гормоны окситоцин, эндорфины и дофамин, которые помогают расслабиться и лучше спать, а при его отсутствии способны проявляться тревога и стресс.Хотя нет никаких убедительных доказательств, известно, что занятия сексом облегчают спазмы желудка. Поскольку секс помогает сбалансировать гормональный уровень тела, его отсутствие может вызвать усиление боли во время менструального цикла.Согласно исследованию, у людей, которые занимаются сексом по крайней мере один раз в неделю, обнаруживается высокий уровень определенного антитела, способного помочь бороться с распространенными заболеваниями. Регулярный секс на самом деле помогает избежать сухости и раздражения влагалища из-за увеличенного кровотока, а его отсутствие может привести к тому, что стенки влагалища станут тонкими и слабыми.