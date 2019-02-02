Эксперты рассказали, что происходит с телом, когда человек перестает заниматься сексом
Эксперты решили рассказать, что происходит с телом человека, когда он на продолжительный период времени перестает заниматься сексом. Это касается в том числе и тех, кто состоит в постоянных отношениях.
Отсутствие интима в отношениях ослабит эмоциональную связь между партнерами, которая укрепляется во время секса. Пары, у которых возникают проблемы в постели, начинают постепенно отдаляться. Также нехватка интима влияет на тело по-разному, и у одних это может привести к увеличению сексуального влечения, у других — к снижению либидо. При сексе вырабатываются гормоны окситоцин, эндорфины и дофамин, которые помогают расслабиться и лучше спать, а при его отсутствии способны проявляться тревога и стресс.
Хотя нет никаких убедительных доказательств, известно, что занятия сексом облегчают спазмы желудка. Поскольку секс помогает сбалансировать гормональный уровень тела, его отсутствие может вызвать усиление боли во время менструального цикла.
Согласно исследованию, у людей, которые занимаются сексом по крайней мере один раз в неделю, обнаруживается высокий уровень определенного антитела, способного помочь бороться с распространенными заболеваниями. Регулярный секс на самом деле помогает избежать сухости и раздражения влагалища из-за увеличенного кровотока, а его отсутствие может привести к тому, что стенки влагалища станут тонкими и слабыми.
Отсутствие интима в отношениях ослабит эмоциональную связь между партнерами, которая укрепляется во время секса. Пары, у которых возникают проблемы в постели, начинают постепенно отдаляться. Также нехватка интима влияет на тело по-разному, и у одних это может привести к увеличению сексуального влечения, у других — к снижению либидо. При сексе вырабатываются гормоны окситоцин, эндорфины и дофамин, которые помогают расслабиться и лучше спать, а при его отсутствии способны проявляться тревога и стресс.
Хотя нет никаких убедительных доказательств, известно, что занятия сексом облегчают спазмы желудка. Поскольку секс помогает сбалансировать гормональный уровень тела, его отсутствие может вызвать усиление боли во время менструального цикла.
Согласно исследованию, у людей, которые занимаются сексом по крайней мере один раз в неделю, обнаруживается высокий уровень определенного антитела, способного помочь бороться с распространенными заболеваниями. Регулярный секс на самом деле помогает избежать сухости и раздражения влагалища из-за увеличенного кровотока, а его отсутствие может привести к тому, что стенки влагалища станут тонкими и слабыми.
Наука / Авторские новости
Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:07