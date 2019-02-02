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Автоконцерн Chery усовершенствует дилерскую сеть в РФ

Сотрудники российского офиса автоконцерна Chery рассказали о планах развития дилерской сети в стране. Как стало известно, обновление автоцентров компания решила осуществить перед официальным выходом моделей Tiggo 7 и Tiggo 4.
Автоконцерн Chery усовершенствует дилерскую сеть в РФ

На данный момент отечественная дилерская сеть бренда Chery в Российской Федерации состоит почти из 100 салонов. С начала второго квартала нынешнего года в компании переведут часть из них в «сервисные партнеры», если к тому моменту центры всё ещё не будут соответствовать нормам автоконцерна.

До конца нынешнего года в стране появится ещё не менее 25 новых дилерских салонов. Руководитель отдела по развитию дилерских сетей в России Андрей Снисаревский заявил, что будут рассмотрены кандидаты от различных регионов, а не только тех, в которых планируется открыть новые центры.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 14:53

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