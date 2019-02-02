Симона Юнусова показала кулинарные способности внучки Алисы

Недавно Симона Юнусова с дочкой Тимати вернулась из Доминиканы. Семья наслаждалась живописными пейзажами и отдыхала от российских морозов. Однако за границей они очень скучали по домашним блюдам. В личном блоге Instagram родительница рэп-исполнителя написала, что "на чужбине нет творога", поэтому они соскучились по сырникам. На фото видно: бабушка учит внучку тонкому мастерству их приготовления. Судя по увлеченному виду Алисы, можно сказать, что 4-летней девочке кулинарный процесс очень нравится.Симона Юнусова старается все свое свободное время посвящать звездной наследнице. Она очень любит внучку. Сам Тимати не раз говорил, что не может представить, как бы воспитывал Алису, если бы не его мама. Звезда российского шоубиза расстался с матерью дочери, Аленой Шишковой после нескольких лет отношений, но продолжает с ней общаться. Модель и рэпер остаются хорошими друзьями, и все семейные праздники стараются проводить с наследницей.