«Москино» готовит показ фильмов с участием актрисы Ирины Муравьевой в кинотеатрах





В этом году знаменитая актриса, сыгравшая более 80-ти ролей на сцене театра и в кино, отметит свое 70-летие. В честь этого события будет проходить бесплатная трансляция фильмов сразу в нескольких кинотеатрах Москвы.В кинозале «Тула» представят экранизацию романа «Хочу быть министром», вышедшую впервые в 1977 году. В этот же день на большом экране «Молодежного» покажут музыкальную комедию «Карнавал». На следующий день в «Вымпеле» пройдет демонстрация фильма «Самая обаятельная и привлекательная». Завершит серию показов знаменитая советская мелодрама «Москва слезам не верит», которая будет представлена в кинотеатре «Космос».Прийти на просмотр любимых кинолент с участием Народной артистки Российской Федерации может абсолютно каждый. Отмечается, что такая акция будет проходить бесплатно. Подробности времени и места проведения сеанса можно проверить на официальном сайте «Московского кино».