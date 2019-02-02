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«Москино» готовит показ фильмов с участием актрисы Ирины Муравьевой в кинотеатрах

«Москино» будет транслировать киноленты с Ириной Муравьевой в главных ролях. Возможность пересмотреть вечную классику будет предоставлена с 8 по 11 февраля в кинозалах Москвы.

«Москино» готовит показ фильмов с участием актрисы Ирины Муравьевой в кинотеатрах

В этом году знаменитая актриса, сыгравшая более 80-ти ролей на сцене театра и в кино, отметит свое 70-летие. В честь этого события будет проходить бесплатная трансляция фильмов сразу в нескольких кинотеатрах Москвы.

В кинозале «Тула» представят экранизацию романа «Хочу быть министром», вышедшую впервые в 1977 году. В этот же день на большом экране «Молодежного» покажут музыкальную комедию «Карнавал». На следующий день в «Вымпеле» пройдет демонстрация фильма «Самая обаятельная и привлекательная». Завершит серию показов знаменитая советская мелодрама «Москва слезам не верит», которая будет представлена в кинотеатре «Космос».

Прийти на просмотр любимых кинолент с участием Народной артистки Российской Федерации может абсолютно каждый. Отмечается, что такая акция будет проходить бесплатно. Подробности времени и места проведения сеанса можно проверить на официальном сайте «Московского кино».



 
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Культура
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 14:33

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