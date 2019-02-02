Анастасия Волочкова на пуантах продемонстрировала вертикальный шпагат
В соцсети Instagram Анастасия Волочкова сделала новую публикацию. Известная балерина на пуантах продемонстрировала своим подписчикам вертикальный шпагат.
Анастасия Волочкова любит показывать пользователям Сети, как хорошо у нее получается шпагат. Балерина постоянно демонстрирует растяжку на снимках в социальных сетях. Знаменитость имеет большое количество преданных поклонников и множество недоброжелателей, которые постоянно ее критикуют. Несколько часов назад Анастасия Волочкова решила показать еще одно фото, на котором она запечатлена на пуантах в шпагате. В комментарии балерина просто написала: "Вертикальный".
Подписчик написали: "Какая красота, просто класс!", "Анастасия, можете так же, но левой? А то на фото всегда только правая нога", "Настя молодец!! Не даёт себе расслабиться, каждую минуту тренировка!", "Красиво получилось", "Накрасили вас очень красиво", "Фото супер", "Суперский вертикальный шпагат)".
Анастасия Волочкова любит показывать пользователям Сети, как хорошо у нее получается шпагат. Балерина постоянно демонстрирует растяжку на снимках в социальных сетях. Знаменитость имеет большое количество преданных поклонников и множество недоброжелателей, которые постоянно ее критикуют. Несколько часов назад Анастасия Волочкова решила показать еще одно фото, на котором она запечатлена на пуантах в шпагате. В комментарии балерина просто написала: "Вертикальный".
Подписчик написали: "Какая красота, просто класс!", "Анастасия, можете так же, но левой? А то на фото всегда только правая нога", "Настя молодец!! Не даёт себе расслабиться, каждую минуту тренировка!", "Красиво получилось", "Накрасили вас очень красиво", "Фото супер", "Суперский вертикальный шпагат)".
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 14:16