Анастасия Волочкова на пуантах продемонстрировала вертикальный шпагат

Анастасия Волочкова любит показывать пользователям Сети, как хорошо у нее получается шпагат. Балерина постоянно демонстрирует растяжку на снимках в социальных сетях. Знаменитость имеет большое количество преданных поклонников и множество недоброжелателей, которые постоянно ее критикуют. Несколько часов назад Анастасия Волочкова решила показать еще одно фото, на котором она запечатлена на пуантах в шпагате. В комментарии балерина просто написала: "Вертикальный".Подписчик написали: "Какая красота, просто класс!", "Анастасия, можете так же, но левой? А то на фото всегда только правая нога", "Настя молодец!! Не даёт себе расслабиться, каждую минуту тренировка!", "Красиво получилось", "Накрасили вас очень красиво", "Фото супер", "Суперский вертикальный шпагат)".