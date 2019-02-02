Елена Бирюкова показала архивное фото с Татьяной Догилевой

В последние годы Татьяна Догилева почти не появляется на больших экранах или в масштабных проектах, лишь изредка поднимаясь на театральную сцену. О серьезных проблемах со здоровьем актриса рассказала несколько лет назад, отчасти на ее состояние повлияли переутомление, а также загруженный график. В итоге звезда столкнулась с необходимостью отказаться от ряда ролей, но совсем уходить из театра она не собирается.Поклонники были рады увидеть Догилеву на новом фото, показанном ее коллегой Еленой Бирюковой. Звезда позирует, сидя на стуле в компании других актеров после спектакля “Любовь и голуби”, показанного в Ногинске. Многие фолловеры заметили, что знаменитость заметно прибавила в весе, а также выглядит уставшей.