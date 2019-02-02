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Елена Бирюкова показала архивное фото с Татьяной Догилевой

Отечественная актриса Елена Бирюкова поделилась архивным снимком, на котором присутствует ее коллега Татьяна Догилева. Многие заметили, что 61-артистка сильно набрала в весе.
Елена Бирюкова показала архивное фото с Татьяной Догилевой

В последние годы Татьяна Догилева почти не появляется на больших экранах или в масштабных проектах, лишь изредка поднимаясь на театральную сцену. О серьезных проблемах со здоровьем актриса рассказала несколько лет назад, отчасти на ее состояние повлияли переутомление, а также загруженный график. В итоге звезда столкнулась с необходимостью отказаться от ряда ролей, но совсем уходить из театра она не собирается.

Поклонники были рады увидеть Догилеву на новом фото, показанном ее коллегой Еленой Бирюковой. Звезда позирует, сидя на стуле в компании других актеров после спектакля “Любовь и голуби”, показанного в Ногинске. Многие фолловеры заметили, что знаменитость заметно прибавила в весе, а также выглядит уставшей.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 14:09

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