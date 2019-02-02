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Honda покрыла золотом спорткары, байки и газонокосилку

Автоконцерн Honda отметил 50-ю годовщину присутствия на австралийском рынке специальными версиями суперкара NSX и хот-хэтча Type R, покрытыми золотой плёнкой. Кроме того, в коллекции присутствовала золотая газонокосилка и мотоцикл такого же цвета. Уточняется, что за полвека компания реализовала в стране свыше 5 миллионов продуктов: машин и садовой техники.
Honda покрыла золотом спорткары, байки и газонокосилку

Кроме машин, мотоцикла и газонокосилки, компания представила специальную версию переносного генератора, продающегося в Австралии, и обеспечивающего энергией подключенные электроприборы более 7,5 часов. Приобретение золотых транспортных средств и байков исключено, ведь они разработаны в одном экземпляре и предназначены для рекламных целей в стране. В автоконцерне планируют провезти их по всем большим городам.

Напомним, что на местном рынке Civic Type R стоит почти 51 тысячу австралийских долларов, а вот суперкар NSX оценен в 420 тысяч. Самым доступным продуктом компании является генератор стоимостью в 2 тысячи долларов.



 
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 13:50

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