Honda покрыла золотом спорткары, байки и газонокосилку





Кроме машин, мотоцикла и газонокосилки, компания представила специальную версию переносного генератора, продающегося в Австралии, и обеспечивающего энергией подключенные электроприборы более 7,5 часов. Приобретение золотых транспортных средств и байков исключено, ведь они разработаны в одном экземпляре и предназначены для рекламных целей в стране. В автоконцерне планируют провезти их по всем большим городам.Напомним, что на местном рынке Civic Type R стоит почти 51 тысячу австралийских долларов, а вот суперкар NSX оценен в 420 тысяч. Самым доступным продуктом компании является генератор стоимостью в 2 тысячи долларов.