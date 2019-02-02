В Сети появились фотографии смартфона-раскладушки Motorola Razr
Дизайнер Саранг Шет выложил в Сеть фотографии смартфона-раскладушки Motorola Razr. Гаджет имеет раскладной гибкий дисплей.
Как только стало известно о разработке раскладного смартфона, пользователи в Интернете озвучивали свои предположения по поводу дизайна новинки. На снимках отчетливо видно, что снаружи устройство будет похоже на популярный ранее Motorola Razr V3.
Известно, что новая «раскладушка» будет иметь гибкий OLED-экран с закругленными углами, разработчиками которого стала компания Kolon Industries. Популярный датчик, считывающий отпечатки пальцев, будет расположен на обратной стороне смартфона.
По последним данным, презентация устройства назначена на февраль этого года. Предварительная стоимость Motorola Razr объявлена в полторы тысячи евро.
Как только стало известно о разработке раскладного смартфона, пользователи в Интернете озвучивали свои предположения по поводу дизайна новинки. На снимках отчетливо видно, что снаружи устройство будет похоже на популярный ранее Motorola Razr V3.
Известно, что новая «раскладушка» будет иметь гибкий OLED-экран с закругленными углами, разработчиками которого стала компания Kolon Industries. Популярный датчик, считывающий отпечатки пальцев, будет расположен на обратной стороне смартфона.
По последним данным, презентация устройства назначена на февраль этого года. Предварительная стоимость Motorola Razr объявлена в полторы тысячи евро.
Технологии
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 14:00