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В Сети появились фотографии смартфона-раскладушки Motorola Razr

Дизайнер Саранг Шет выложил в Сеть фотографии смартфона-раскладушки Motorola Razr. Гаджет имеет раскладной гибкий дисплей.

В Сети появились фотографии смартфона-раскладушки Motorola Razr

Как только стало известно о разработке раскладного смартфона, пользователи в Интернете озвучивали свои предположения по поводу дизайна новинки. На снимках отчетливо видно, что снаружи устройство будет похоже на популярный ранее Motorola Razr V3.

Известно, что новая «раскладушка» будет иметь гибкий OLED-экран с закругленными углами, разработчиками которого стала компания Kolon Industries. Популярный датчик, считывающий отпечатки пальцев, будет расположен на обратной стороне смартфона.

По последним данным, презентация устройства назначена на февраль этого года. Предварительная стоимость Motorola Razr объявлена в полторы тысячи евро.



 
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Технологии
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 14:00

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