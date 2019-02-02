Певица Юлия Савичева поздравила мужа с днем рождения совместным видео

В новой публикации Юлия Савичева поделилась видео, смонтированном из фото, где они с мужем запечатлены вместе. Она отметила, что Аршинов, это то, что произошло с ней однажды, но останется навсегда. Проведенные в отношениях 15 лет для отечественной певицы прошли почти незаметно, в впереди их ждет еще вся жизнь. Своего супруга Савичева назвала талантливым, мудрым и терпеливым человеком. В комментариях фолловеры певицы умилились тому, с какой нежностью их кумир поздравила своего мужа с праздником. Также подписчики присоединились к теплым словам, пожелав паре еще долгих лет счастливой семейной жизни.Знакомство Савичевой и Аршинова произошло еще в 2003 году, когда артистка только начинала свой путь на “Фабрике звезд”. Закрепить отношения официальным браком пара решила только в 2014. В 2018 году их семья пополнилась дочерью.