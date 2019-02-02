Ольга Серябкина после ухода из SEREBRO впервые дала сольный концерт

Знаменитость гастролирует под псевдонимом Molly и недавно рассказала поклонникам об ощущениях, связанных с первым сольным концертом. Ольга Серябкина опубликовала в личном блоге Instagram видеоролик, где выглядит очень счастливой, и позирует на фоне огромного количества букетов, полученных от фанатов после шоу. Певица призналась, что первый "сольник" прошел намного лучше, чем она могла себе могла представить.О своем намерении уйти из самой популярной женской группы SEREBRO Ольга Серябкина говорила ещё осенью. С 1 февраля она больше не является вокалисткой коллектива, а продюсеру Максиму Фадееву теперь нужна новая участница, чтобы не распускать SEREBRO.