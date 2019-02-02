Ольга Серябкина после ухода из SEREBRO впервые дала сольный концерт
Поп-звезда Ольга Серябкина впервые дала сольный концерт после своего ухода из популярного коллектива SEREBRO. Знаменитость выступила в Краснодаре, в ресторане под названием La Villa. Своими впечатлениями бывшая вокалистка группы Максима Фадеева поделилась с подписчиками блога в Instagram.
Знаменитость гастролирует под псевдонимом Molly и недавно рассказала поклонникам об ощущениях, связанных с первым сольным концертом. Ольга Серябкина опубликовала в личном блоге Instagram видеоролик, где выглядит очень счастливой, и позирует на фоне огромного количества букетов, полученных от фанатов после шоу. Певица призналась, что первый "сольник" прошел намного лучше, чем она могла себе могла представить.
О своем намерении уйти из самой популярной женской группы SEREBRO Ольга Серябкина говорила ещё осенью. С 1 февраля она больше не является вокалисткой коллектива, а продюсеру Максиму Фадееву теперь нужна новая участница, чтобы не распускать SEREBRO.
Знаменитость гастролирует под псевдонимом Molly и недавно рассказала поклонникам об ощущениях, связанных с первым сольным концертом. Ольга Серябкина опубликовала в личном блоге Instagram видеоролик, где выглядит очень счастливой, и позирует на фоне огромного количества букетов, полученных от фанатов после шоу. Певица призналась, что первый "сольник" прошел намного лучше, чем она могла себе могла представить.
О своем намерении уйти из самой популярной женской группы SEREBRO Ольга Серябкина говорила ещё осенью. С 1 февраля она больше не является вокалисткой коллектива, а продюсеру Максиму Фадееву теперь нужна новая участница, чтобы не распускать SEREBRO.
ШоуБиз
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:44