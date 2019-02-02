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Ольга Рапунцель заявила своей свекрови, что она «портит» ее семье жизнь

«Бренд» реалити-шоу «Дом-2» Ольга Рапунцель в очередной раз поскандалила с матерью своего мужа.

Считанные часы назад в социальных сетях появилась видеозапись, на которой супруга Дмитрия Дмитренко в телефоном режиме «разносит» свою свекровь.

Ольга Рапунцель заявила своей свекрови, что она «портит» ее семье жизнь

Не секрет, что Ольге до сих пор так и не удалось найти общий язык с матерью Дмитрия. Родительница Дмитренко никогда не скрывала, что не одобряет выбор своего единственного наследника, однако все-таки решила немного смягчить свое отношения к невестке только из-за внучки Василисы.

Стоит подчеркнуть, что Людмила Григорьевна отказалась присутствовать на бракосочетании своего сына, и даже на выписку к единственной внучке решила не приезжать.

Судя по всему, в семействе Рапунцель и Дмитренко опять разгорелся очередной скандал на почве ненависти невестки и свекрови. На сегодняшний день в Сети активно обсуждается ролик, на котором запечатлен будущий выпуск «Дома-2», где Ольга, разговаривая с матерью Дмитрия по телефону, заявляет женщине, что она «портит» ее семье жизнь, а делает она это только из-за того, что завидует ей и ее маме.

Ольга Рапунцель заявила своей свекрови, что она «портит» ее семье жизнь

«Я еще раз говорю, Вы портите нам жизнь! Вы делаете все для того, чтобы мы ругались! Я еще раз попрошу Вас.. Вы ревнуете? Вы завидуете мне? Моей маме тоже завидуете?», - то и дело повторяет Рапунцель в разговоре со свекровью.

Нужно сказать, что многих зрителей «Дома-2» шокировало то, как Ольга говорила с родительницей Дмитренко.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:52

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