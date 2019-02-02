Ольга Рапунцель заявила своей свекрови, что она «портит» ее семье жизнь

«Я еще раз говорю, Вы портите нам жизнь! Вы делаете все для того, чтобы мы ругались! Я еще раз попрошу Вас.. Вы ревнуете? Вы завидуете мне? Моей маме тоже завидуете?», - то и дело повторяет Рапунцель в разговоре со свекровью.



