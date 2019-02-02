Дженнифер Лопес отпраздновала окончание диеты фастфудом

Поклонники Дженнифер Лопес всегда восхищались фигурой певицы. Сама исполнительница любит демонстрировать фанатам, что в свои 49 лет она поддерживает тело в форме. Почти год назад знаменитость начала отношения с бейсболистом Алексом Родригесом. Недавно пара решила устроить флешмоб под названием "10 дней без сахара и углеводов". На 9 день Дженнифер Лопес сообщила фанатам, что не может дождаться окончания данной акции.Сейчас диета исполнительницы и Алекса Родригеса закончена. Пара решила отметить это событие вкусной, но довольно вредной едой. Знаменитости накрыли стол, на котором находилось множество фастфудов, и опубликовали фото в соцсети Instagram. Подписчики возлюбленных пришли в восторг от фотографий и написали множество комментариев.