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Дженнифер Лопес отпраздновала окончание диеты фастфудом

Недавно Дженнифер Лопес заявила, что садиться на особую диету и проведет 10 дней без сахара и углеводов. На данный момент такой режим питания исполнительницы закончился, и она решила отпраздновать это фастфудом.

Дженнифер Лопес отпраздновала окончание диеты фастфудом

Поклонники Дженнифер Лопес всегда восхищались фигурой певицы. Сама исполнительница любит демонстрировать фанатам, что в свои 49 лет она поддерживает тело в форме. Почти год назад знаменитость начала отношения с бейсболистом Алексом Родригесом. Недавно пара решила устроить флешмоб под названием "10 дней без сахара и углеводов". На 9 день Дженнифер Лопес сообщила фанатам, что не может дождаться окончания данной акции.

Дженнифер Лопес отпраздновала окончание диеты фастфудом

Сейчас диета исполнительницы и Алекса Родригеса закончена. Пара решила отметить это событие вкусной, но довольно вредной едой. Знаменитости накрыли стол, на котором находилось множество фастфудов, и опубликовали фото в соцсети Instagram. Подписчики возлюбленных пришли в восторг от фотографий и написали множество комментариев.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 13:25

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