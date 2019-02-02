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Актриса Алика Смехова показала фигуру в купальнике

Отечественная актриса Алика Смехова поделилась с поклонниками снимком, где она позирует в купальнике. Свою фигуру 50-летняя знаменитость решила продемонстрировать на новом фото в Instagram.
Актриса Алика Смехова показала фигуру в купальнике

На новом снимке Алика Смехова позирует в бане, будучи облаченной в закрытый купальник голубого цвета. На голове актрисы имеется банное полотенце, а благодаря ракурсу открывается вид на обнаженные ноги знаменитости. В подписи к посту актриса призналась, что баня и бассейн становятся для нее спасением после тяжелых нагрузок. После пары часов такого досуга она снова чувствует себя человеком, а еще любит хамам и массаж. У своих фолловеров Смехова поинтересовалась, как они справляются с напряжением и усталостью.

В комментариях подписчики отметили, что актриса действительно выглядит посвежевшей, много комплиментов досталось самой Алике Смеховой и ее купальнику. Публикация на странице звезды собрала более 9 тысяч отметок “Мне нравится”.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 13:09

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