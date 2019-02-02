Актриса Алика Смехова показала фигуру в купальнике

На новом снимке Алика Смехова позирует в бане, будучи облаченной в закрытый купальник голубого цвета. На голове актрисы имеется банное полотенце, а благодаря ракурсу открывается вид на обнаженные ноги знаменитости. В подписи к посту актриса призналась, что баня и бассейн становятся для нее спасением после тяжелых нагрузок. После пары часов такого досуга она снова чувствует себя человеком, а еще любит хамам и массаж. У своих фолловеров Смехова поинтересовалась, как они справляются с напряжением и усталостью.В комментариях подписчики отметили, что актриса действительно выглядит посвежевшей, много комплиментов досталось самой Алике Смеховой и ее купальнику. Публикация на странице звезды собрала более 9 тысяч отметок “Мне нравится”.