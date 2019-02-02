Ученые: Предки китайских больших панд являлись хищниками





Большие панды следуют растительной диете, в день им необходимо съедать порядка 30 кг бамбука. Ученые считали, что такой рацион у этих представителей семейства медвежьих сохраняется на протяжении миллионов лет, но новые исследования говорят в пользу того, что “вегетарианцами” панды стали только порядка 20 тысяч лет назад. В более ранние периоды их меню почти не отличалось от других млекопитающих. В частности, имелись среди больших панд и хищные особи.Притом древние “бамбуковые медведи” населяли не КНР, но также территорию Европы, их останки удалось обнаружить в Венгрии. Выводы ученых делались на основе анализа зубов панд, найденных в одной из китайских провинций. Изотопный состав останков подтверждал, что фактически панды являлись всеядными, а их рацион включал намного больше составляющих, чем сейчас.