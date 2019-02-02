На рынке Индии будут представлены смартфоны Nokia 5.1 Plus и Nokia 6.1 Plus
Смартфоны Nokia 5.1 Plus и Nokia 6.1 Plus совсем скоро могут быть доступны в Индии. Предположительная дата запуска продаж объявлена на этот месяц.
Для финской компании HMD Global одним из самых перспективных является рынок Индии. Компания уже снизила цену на продажу своей продукции в этом регионе. Обновленные смартфоны Nokia планируют выпустить там уже в феврале этого года.
Известно, что Nokia 6.1 Plus будет с оперативной памятью в 6 Гб, а дополнительная флэш-память на устройстве будет достигать 64 Гб. Его предшественник Nokia 5.1 Plus будет выпущен с дополнительной памятью в 4 Гб и 6 Гб.
Стоимость гаджета будет составлять порядка 16000 рублей или 17,5 тысяч индийских рупий.
Для финской компании HMD Global одним из самых перспективных является рынок Индии. Компания уже снизила цену на продажу своей продукции в этом регионе. Обновленные смартфоны Nokia планируют выпустить там уже в феврале этого года.
Известно, что Nokia 6.1 Plus будет с оперативной памятью в 6 Гб, а дополнительная флэш-память на устройстве будет достигать 64 Гб. Его предшественник Nokia 5.1 Plus будет выпущен с дополнительной памятью в 4 Гб и 6 Гб.
Стоимость гаджета будет составлять порядка 16000 рублей или 17,5 тысяч индийских рупий.
Технологии
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 13:00