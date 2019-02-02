На рынке Индии будут представлены смартфоны Nokia 5.1 Plus и Nokia 6.1 Plus





Для финской компании HMD Global одним из самых перспективных является рынок Индии. Компания уже снизила цену на продажу своей продукции в этом регионе. Обновленные смартфоны Nokia планируют выпустить там уже в феврале этого года.Известно, что Nokia 6.1 Plus будет с оперативной памятью в 6 Гб, а дополнительная флэш-память на устройстве будет достигать 64 Гб. Его предшественник Nokia 5.1 Plus будет выпущен с дополнительной памятью в 4 Гб и 6 Гб.Стоимость гаджета будет составлять порядка 16000 рублей или 17,5 тысяч индийских рупий.