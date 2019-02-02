Жена Тарасова Анастасия Костенко считает необходимостью отдых от ребенка

«Миюша еще такая маленькая! А вам бы лишь побыстрее на кого-то ее спихнуть, чтобы хорошенечко развлечься!», - заявила одна из подписчиц Костенко.

Считанные часы назад Анастасия разместила у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором сообщила своим поклонникам, что ее любимый супруг, вернувшись со сборов, тут же украл ее на двое суток.По словам Костенко, так как ее муж находился совершенно в другом городе в тот день, когда их семье исполнился ровно год со дня венчания, они приняли решение, что отпразднуют годовщину по приезду Дмитрия в Москву. Так и получилось. Вот только отмечать такой важный для модели и спортсмена праздник, они решили не с родственниками и друзьями, а наедине друг с другом.Нужно сказать, что многие интернет-пользователи осудили Анастасию и Дмитрия за то, что они оставили полугодовалую дочь на своих родителей. По словам фолловеров, Костенко и Тарасов по-прежнему не осознают всю серьезность того, что уже «несут ответственность за маленького человечка».К слову, модель не стала молчать и буквально сразу же ответила на нелицеприятные высказывания в их адрес по поводу решения оставить дочь на несколько дней бабушкам.