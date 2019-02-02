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Жена Тарасова Анастасия Костенко считает необходимостью отдых от ребенка

Третья супруга популярного футболиста Дмитрия Тарасова – 24-летняя модель Анастасия Костенко заявила, что ничего не видит плохого в том, что она оставила свою единственную наследницу, которой только недавно исполнилось полгода, на бабушек.

Считанные часы назад Анастасия разместила у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором сообщила своим поклонникам, что ее любимый супруг, вернувшись со сборов, тут же украл ее на двое суток.

Жена Тарасова Анастасия Костенко считает необходимостью отдых от ребенка

По словам Костенко, так как ее муж находился совершенно в другом городе в тот день, когда их семье исполнился ровно год со дня венчания, они приняли решение, что отпразднуют годовщину по приезду Дмитрия в Москву. Так и получилось. Вот только отмечать такой важный для модели и спортсмена праздник, они решили не с родственниками и друзьями, а наедине друг с другом.

Нужно сказать, что многие интернет-пользователи осудили Анастасию и Дмитрия за то, что они оставили полугодовалую дочь на своих родителей. По словам фолловеров, Костенко и Тарасов по-прежнему не осознают всю серьезность того, что уже «несут ответственность за маленького человечка».

Жена Тарасова Анастасия Костенко считает необходимостью отдых от ребенка

«Миюша еще такая маленькая! А вам бы лишь побыстрее на кого-то ее спихнуть, чтобы хорошенечко развлечься!», - заявила одна из подписчиц Костенко.

К слову, модель не стала молчать и буквально сразу же ответила на нелицеприятные высказывания в их адрес по поводу решения оставить дочь на несколько дней бабушкам.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 12:23

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