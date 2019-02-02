АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Ученые: Пары с похожими привычками употребления алкоголя более совместимы
EUR 75.15 USD 65.66
Курс валют на 02.02.2019

Трансжиры нарушают работу клеток многих органов - Ученые

Специалисты из Йельского университета давно выяснили, чем опасно употребление продуктов, содержащих трансжиры. Однако многие продолжают есть вредную пищу, не задумываясь о последствиях. Трансжиры нарушают работу клеток многих органов, что приводит к различным заболеваниям.

Трансжиры нарушают работу клеток многих органов - Ученые

Результаты исследования показали: отказ от трансжиров значительно снизил риск развития таких явлений как инфаркт или инсульт. Выводы коллег подтвердили и медицинские специалисты из Нью-Йорка, изучающие влияние этих веществ на состояние здоровья американцев с 2002 по 2013 годы. Так, количество обращений к врачам из-за сердечных приступов сократилось на 6,2% в тех районах, где жители уменьшили потребление трансжиров.

Трансжиры встраиваются в оболочки клеток (мембраны) внутренних органов человека. Это ведет к нарушению нормального метаболизма и жизнедеятельности клеток, что оказывает негативное воздействие на работу организма в целом.
Трансжиры нарушают работу клеток многих органов - Ученые

По мнению американских исследователей, у людей, питающихся продуктами, изобилующими искусственными растительными веществами, наблюдается нарушение когнитивных способностей и ухудшение памяти. Трансжиры оказывают негативное воздействие и на репродуктивную систему мужчин, а также делает их агрессивными.



 
+Дзен +Яндекс новости
Наука
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 13:05

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В кельтском поселении Франции нашли
Экс-участница «Дома-2» Дарья Лымарь
«Москино» готовит показ фильмов с
Эксперты анонсировали рейтинг лучших
Ученые: Пары с похожими привычками
В VIP-доме телепроекта «Дом-2» нашли
Анастасия Волочкова на пуантах
Ольга Бузова заявила, что улетела из
Роботы могут опередить способности
Нового бойфренда Таты Абрамсон приняли
Елена Бирюкова показала архивное фото с
Эксперты рассказали, что происходит с
В Сети появились фотографии
Эксперты назвали пять продуктов для
Певица Юлия Савичева поздравила мужа с
Honda покрыла золотом спорткары, байки
Ольга Серябкина после ухода из SEREBRO
Ученые: Предки китайских больших панд
Дженнифер Лопес отпраздновала окончание
Эксперты назвали лучшие города Европы
Актриса Алика Смехова показала фигуру в
Трансжиры нарушают работу клеток многих
На рынке Индии будут представлены
Храм Ангкор-Ват в Камбодже могли
Ольга Рапунцель заявила своей свекрови,
На пляже Новороссийска заметили
Сексолог объяснил, почему молодым
В России на аукцион выставили едва не
Компания Apple исправила ошибку в
Агата Муцениеце показала ждущую отца на
Просмотреть все новости