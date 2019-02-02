Трансжиры нарушают работу клеток многих органов - Ученые





Результаты исследования показали: отказ от трансжиров значительно снизил риск развития таких явлений как инфаркт или инсульт. Выводы коллег подтвердили и медицинские специалисты из Нью-Йорка, изучающие влияние этих веществ на состояние здоровья американцев с 2002 по 2013 годы. Так, количество обращений к врачам из-за сердечных приступов сократилось на 6,2% в тех районах, где жители уменьшили потребление трансжиров.Трансжиры встраиваются в оболочки клеток (мембраны) внутренних органов человека. Это ведет к нарушению нормального метаболизма и жизнедеятельности клеток, что оказывает негативное воздействие на работу организма в целом.По мнению американских исследователей, у людей, питающихся продуктами, изобилующими искусственными растительными веществами, наблюдается нарушение когнитивных способностей и ухудшение памяти. Трансжиры оказывают негативное воздействие и на репродуктивную систему мужчин, а также делает их агрессивными.