Сексолог объяснил, почему молодым девушкам не стоит шалить с партнером в машине





Некоторые молодые пары, чтобы испытать новые ощущения, выбирают для интимной близости салон авто. Известный российский сексолог Александр Полеев рассказал, что для молодых и неопытных девушек интим в машине может быть опасным. Специалист пояснил, что находясь в транспортном средстве физические возможности партнеров весьма ограничены. Эксперт напомнил, что женскому полу необходимы прелюдии дольше, чем их вторым половинам.Но в автомобиле предварительные ласки практически невозможны. Поэтому, молодым девушкам трудно найти подходящий ритм или позу, а также возбудиться до нужного уровня, чтобы достичь оргазма. Сексолог уверяет, что интим в машины больше подходит для зрелых женщин, которые в сексе более опытные, и хорошо знают свое тело.