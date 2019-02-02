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Сексолог объяснил, почему молодым девушкам не стоит шалить с партнером в машине

Многие молодые девушки любят вступать в интим со своим партнером в необычных для этого местах. В связи с этим российский сексолог Александр Полеев решил объяснить, почему нельзя шалить в машине. Данную информацию сообщают Народные новости.

Сексолог объяснил, почему молодым девушкам не стоит шалить с партнером в машине

Некоторые молодые пары, чтобы испытать новые ощущения, выбирают для интимной близости салон авто. Известный российский сексолог Александр Полеев рассказал, что для молодых и неопытных девушек интим в машине может быть опасным. Специалист пояснил, что находясь в транспортном средстве физические возможности партнеров весьма ограничены. Эксперт напомнил, что женскому полу необходимы прелюдии дольше, чем их вторым половинам.

Но в автомобиле предварительные ласки практически невозможны. Поэтому, молодым девушкам трудно найти подходящий ритм или позу, а также возбудиться до нужного уровня, чтобы достичь оргазма. Сексолог уверяет, что интим в машины больше подходит для зрелых женщин, которые в сексе более опытные, и хорошо знают свое тело.



 
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Общество
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:46

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