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Храм Ангкор-Ват в Камбодже могли построить боги

Внушительный храмовый комплекс Ангкор-Ват, находящийся в Камбодже, был построен в честь богов. Однако некоторые исследователи считают, что осуществлять его строительство могли сами боги.
Храм Ангкор-Ват в Камбодже могли построить боги

Согласно официальной версии, построен Ангкор-Ват в честь Вишну, что произошло в период правления Сурьявармана II в XII столетии. Археологи обнаружили храм в 1860 году, а сейчас он находится под защитой ЮНЕСКО. Многие факторы, связанные с сооружением, поражают ученых: от его размеров, до архитектуры и того факта, что возвели комплекс всего за 40 лет.

Осложняло процесс строительства и то, что для храма использовалось много песчаника, который добывали в 40 км от места расположения Ангкор-Ват. Материал требовалось доставить сюда, разделить на блоки, затем предстояла отшлифовка и кладка. Даже при технических достижениях XXI века на возведение комплекса потратили бы намного больше времени.

Это натолкнуло некоторых исследований на мысль, что строить храм могли сами боги. Делалось это либо для того, чтобы здесь верующие могли им поклоняться, либо в Ангкор-Ват обучали жрецов для передачи знаний будущим поколениям.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:55

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