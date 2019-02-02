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Ведущий «Дом-2» Влад Кадони не стал продолжать тет-а-тет с Черно и Оганесяном из-за очередных криков Саши

Один из телеведущих реалити-шоу «Дом-2» Влад Кадони не смог сдержаться и покинул тет-а-тет с Александрой Черно и Иосифом Оганесяном, как только девушка снова начала кричать на своего супруга.

Всем известно, что скандалы в звездном семействе Черно и Оганесяна продолжают набирать новые обороты. Не успела парочка помириться на телешоу «Бородина против Бузовой», как по возвращению в Периметр снова поругались.

Ведущий «Дом-2» Влад Кадони не стал продолжать тет-а-тет с Черно и Оганесяном из-за очередных криков Саши

По-прежнему Александра и Иосиф не могут решить проблемы, которые появились у них в отношениях, поэтому продолжают выяснить все свои разногласия даже во время Лобного места и тет-а-тетов.

Вчера в социальных сетях появился видеоролик, на котором запечатлен очередной тет-а-тет Черно и Оганесяна, который попытался провести Кадони. Впрочем, и в этот раз у ведущего «Дома-2» не получилось успокоить взбесившуюся Сашу, которая принялась кричать на Иосифа, поэтому Владу не оставалось ничего другого, как оставить семейство наедине.

Ведущий «Дом-2» Влад Кадони не стал продолжать тет-а-тет с Черно и Оганесяном из-за очередных криков Саши

Нужно сказать, что после этого тет-а-тета Кадони поспешил заявить администрации «Дома-2», что больше никогда не будет пытаться даже поговорить с Черно и Оганесяном, так как понимает, что его советы парочка даже не готова слушать.

«Хочу предупредить администрацию «Дома-2», что я больше никогда не буду вести тет-а-теты с Черно и Оганесяном!», - заявил Кадони на шоу «Бородина против Бузовой.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:57

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