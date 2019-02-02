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В России на аукцион выставили едва не уничтожившее Сибирь "Сердце космоса"

В России на аукцион выставили едва не уничтоживший Сибирь метеорит "Сердце космоса". Осколок железа был найден в горах после падения в 1947 году.
В России на аукцион выставили едва не уничтожившее Сибирь "Сердце космоса"

Дом "Кристис" объявил об открытии аукциона 6-14 февраля, на котором продаст "Сердце космоса" и 45 других сибирских метеоритов. Хотя самые дешёвые лоты обойдутся покупателям в 500 долларов, осколок железа необычной формы может стоить порядка 500 тысяч долларов. Романтичный подарок ко Дню Валентина приобрёл свой окончательный вид во время прохождения через атмосферу земли.

Скорость падения в десятки тысяч км придала метеориту аэродинамическую форму сердца. Остальные осколки больше походят на острые снаряды. Метеор, весивший примерно 90 тысяч килограммов, упал в горах Сихотэ-Алинь в феврале 1947 года. Ударная волна повалила деревья, её звук распространился на сотни километров, а в домах рассыпались дымоходы и стёкла.

Помимо "Сердца космоса", "Кристис" продаст палласиты с вкраплениями драгоценных камней внеземного происхождения. Такие метеориты попали на планету с Луны. Появится на аукционе и американский Уилламетт 1902 года весом в 15 тонн.



 
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Добавил: Долгих Анна Сегодня, 12:39

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