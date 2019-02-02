В России на аукцион выставили едва не уничтожившее Сибирь "Сердце космоса"





Дом "Кристис" объявил об открытии аукциона 6-14 февраля, на котором продаст "Сердце космоса" и 45 других сибирских метеоритов. Хотя самые дешёвые лоты обойдутся покупателям в 500 долларов, осколок железа необычной формы может стоить порядка 500 тысяч долларов. Романтичный подарок ко Дню Валентина приобрёл свой окончательный вид во время прохождения через атмосферу земли.Скорость падения в десятки тысяч км придала метеориту аэродинамическую форму сердца. Остальные осколки больше походят на острые снаряды. Метеор, весивший примерно 90 тысяч килограммов, упал в горах Сихотэ-Алинь в феврале 1947 года. Ударная волна повалила деревья, её звук распространился на сотни километров, а в домах рассыпались дымоходы и стёкла.Помимо "Сердца космоса", "Кристис" продаст палласиты с вкраплениями драгоценных камней внеземного происхождения. Такие метеориты попали на планету с Луны. Появится на аукционе и американский Уилламетт 1902 года весом в 15 тонн.