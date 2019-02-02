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Агата Муцениеце показала ждущую отца на подоконнике дочь Мию

Отечественная актриса Агата Муцениеце показала поклонникам свою дочь Мию, которая ожидала отца на подоконнике. Соответствующие кадры с девочкой появились в режиме Stories в Instagram.
Агата Муцениеце показала ждущую отца на подоконнике дочь Мию

Недавний вечер Агата Муцениеце провела в компании дочери Мии и домашних животных. Они вместе смотрели телевизор, где показывали отца девочки Павла Прилучного. В какой-то момент девочка забралась на подоконник и начала выглядывать в окно. На вопрос матери наследница призналась, что ждет приезда папы. Когда актер наконец-то приехал, ребенок покидает подоконник и торопится к двери, чтобы встретить родителя.

Агата Муцениеце от Павла Прилучного родила двоих детей, у них также растет старший сын Тимофей. В своих интервью актриса не скрывает, что у супруга достаточно сложный характер. В частности, он нередко может приревновать ее к другому при отсутствии для этого реального повода.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 12:25

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