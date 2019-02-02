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Компания Apple исправила ошибку в FaceTime

Представители Apple признали ошибку, допущенную в приложении FaceTime, и уже скорректировали ее. Компания принесла свои извинения за доставленные неудобства пользователям приложения.

Компания Apple исправила ошибку в FaceTime

Обновленная версия приложения будет доступна уже к концу следующей недели. Как сообщили разработчики, сбой с «функцией» подслушивания уже устранен. Они уверяют, что техническая неполадка была вызвана большим количеством видеоконференций в приложении. С целью безопасности данных эта функция будет временно недоступна.

Ранее сообщалось, что в обновлении приложения FaceTime был серьезный сбой. У пользователей автоматически включались звук и видео еще до того, как они отвечали на звонок.



 
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Технологии
Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 12:32

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