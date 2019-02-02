Компания Apple исправила ошибку в FaceTime





Обновленная версия приложения будет доступна уже к концу следующей недели. Как сообщили разработчики, сбой с «функцией» подслушивания уже устранен. Они уверяют, что техническая неполадка была вызвана большим количеством видеоконференций в приложении. С целью безопасности данных эта функция будет временно недоступна.Ранее сообщалось, что в обновлении приложения FaceTime был серьезный сбой. У пользователей автоматически включались звук и видео еще до того, как они отвечали на звонок.