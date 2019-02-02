Певица Шакира до сих пор не связала себя узами брака





Наиболее болезненным расставанием для Шакиры стал разрыв отношений с Антонио де ла Руа, сыном президента Аргентины. Отношения длились более 11 лет, однако в 2011 пара рассталась, а до свадьбы дело так и не дошло. Виной тому оказался отец ухажера певицы, который настаивал на заключении брачного контракта. Артистка его чуть не подписала, но ее спасла ошибка со страницами и наблюдательность адвоката, запретившего соглашаться на прописанные в брачном договоре условия. Согласно последним, де ла Руа получал бы значительную часть имущества Шакиры вне зависимости от того, что послужило причиной развода.Пара продолжила отношения даже после инцидента, затем ходили слухи, что сын президента собирается сделать предложение певице на глазах многочисленных свидетелей, но расходы на это он черпал из сбережений будущей невесты. Он надеялся, что так артистка ему не откажет, но Шакира узнала о планах ухажера и пригрозила ему публичным отказом. Позже затраты на подготовку предложения Антонио де ла Руа включил в иск к бывшей избраннице, требуя с нее 100 млн долларов.Во время судебных разбирательств поддерживал Шакиру Жерар Пике, с которым певица живет уже много лет, также пара воспитывает двух детей. Однако и теперь выходить замуж артистка не спешит. Многие связывают это с тем, что новый возлюбленный знаменитости чрезмерно ревнивый, и старается ограничивать Шакиру от общения с другими мужчинами. Не раз появлялись слухи об их расставании, но в конце 2018 года они их опровергли.