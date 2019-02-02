Экс-участница «Дом-2» Анастасия Ендальцева уже стала звездой нового шоу в Польше
Бывшая участница телепроекта «Дом-2» Анастасия Ендальцева не успела отправиться за ворота скандально-известной телестройки, как уже засветилась на новом не менее эпатажном шоу.
Как оказалось, Анастасия, которой так и не удалось построить крепких и продолжительных отношений на реалити-шоу «Дом-2», не очень расстроилась, что покинула Периметр, и тут же решила отправиться на новый проект в поисках того «единственного» и «неповторимого».
На сегодняшний день социальные сети буквально заполонили видеоролики, на которых Ендальцева в своей любимой манере «выплясывает» с различными парнями. Выяснилось, что Настя стала участницей нового реалити-шоу под названием «Экс на пляже», где, нужно полагать, чувствует себя как рыба в воде.
Сейчас бывшая участница «Дома-2» просто-таки окружена вниманием симпатичных молодых людей, которые мечтают завязать с Анастасией хоть какие-то отношения. По словам некоторых телезрителей, такой заинтересованностью у парней Ендальцева никогда не пользовалась на российском проекте.
Как оказалось, Анастасия, которой так и не удалось построить крепких и продолжительных отношений на реалити-шоу «Дом-2», не очень расстроилась, что покинула Периметр, и тут же решила отправиться на новый проект в поисках того «единственного» и «неповторимого».
На сегодняшний день социальные сети буквально заполонили видеоролики, на которых Ендальцева в своей любимой манере «выплясывает» с различными парнями. Выяснилось, что Настя стала участницей нового реалити-шоу под названием «Экс на пляже», где, нужно полагать, чувствует себя как рыба в воде.
Сейчас бывшая участница «Дома-2» просто-таки окружена вниманием симпатичных молодых людей, которые мечтают завязать с Анастасией хоть какие-то отношения. По словам некоторых телезрителей, такой заинтересованностью у парней Ендальцева никогда не пользовалась на российском проекте.
«И почему же меня не удивляет поведение Ендальцевой на новом проекте?! Люди не меняются и это факт! Кстати, на «Доме-2» у Насти не было столько внимания от парней, как на шоу «Экс на пляже», - отметила одна из поклонниц реалити-шоу.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:32