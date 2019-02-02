Экс-участница «Дом-2» Анастасия Ендальцева уже стала звездой нового шоу в Польше

«И почему же меня не удивляет поведение Ендальцевой на новом проекте?! Люди не меняются и это факт! Кстати, на «Доме-2» у Насти не было столько внимания от парней, как на шоу «Экс на пляже», - отметила одна из поклонниц реалити-шоу.





