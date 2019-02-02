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Подписчики раскритиковали снимки Елизаветы Боярской из цветочной фотосессии

Недавно Елизавета Боярская опубликовала в Instagram несколько снимков из цветочной фотосессии. Подписчики артистки раскритиковали ее новые сюжеты.

Подписчики раскритиковали снимки Елизаветы Боярской из цветочной фотосессии

Елизавета Боярская часто публикует фото и видео в социальных сетях. Накануне артистка решила поделиться с поклонниками снимками, сделанными в рамках фотосессии с большим количеством цветов. В комментарии к фотографиям знаменитость написала, что посреди зимы, она на целый день перенеслась к южным цветам и пальмам. Все это произошло, потому что она снялась для одного из известных российских брендов.

Подписчики раскритиковали снимки Елизаветы Боярской из цветочной фотосессии

Но подписчики Елизаветы Боярской не оценили ее стараний. Они написали: "На первом снимке украшений не видно совсем, на втором снимке пуховик на первом плане", "Если бы вы не написали, что рекламируете украшения, никто бы не догадался", "Какая ужасная одежда на вас надета", "На фото вообще ничего не понятно", "Ужасные снимки удалите их". Несмотря на негатив со стороны пользователей Сети пост набрал более 30 тысяч лайков.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 12:00

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