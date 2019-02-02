Эксперты определили ТОП-5 самых надежных 5-летних автомобилей
Эксперты называют надежность самым основополагающим фактором для любого автовладельца, чья машина уже находится в возрасте, когда подходит к концу срок гарантийного обслуживания. Как правило, речь идёт об отрезке в 3-5 лет, поэтому аналитики назвали модели пятилетки с наименьшим количеством внеплановых посещений сервис-центров.
5 место досталось немецкому компактному спорткару Audi TT – лишь у 1 из 20 экземпляров за первую пятилетку были найдены какие-либо существенные неполадки. При этом, средний пробег модели составил почти 55 000 километров. Следом идёт Renault Captur с примерно таким же показателем транспортных средств с серьезными поломками. Отметим, что российская версия модели базируется на немного другой платформе, которая, тем не менее, тоже высоко оценена экспертами. ТОП-3 замыкает ещё одна гордость немецкого автопрома - Audi Q5. Чуть менее 5% этих автомобилей подвергаются значительным поломкам, при этом, средний пробег составляет почти 85 000 километров.
Второе место специалисты отдали компактвэну Mercedes-Benz B-Class – лишь 4,9% транспортных средств подвержены заметным дефектам. За первые 5 лет средний пробег составил около 57 000 километров. Лидером рейтинга стал сверхнадежный Porsche 911 – только 1 из 28 машин имеет глобальные неполадки. Несмотря на скромный усредненный пробег в 40 000 километров, стоит отметить, что спорткар явно не является повседневным автомобилем.
5 место досталось немецкому компактному спорткару Audi TT – лишь у 1 из 20 экземпляров за первую пятилетку были найдены какие-либо существенные неполадки. При этом, средний пробег модели составил почти 55 000 километров. Следом идёт Renault Captur с примерно таким же показателем транспортных средств с серьезными поломками. Отметим, что российская версия модели базируется на немного другой платформе, которая, тем не менее, тоже высоко оценена экспертами. ТОП-3 замыкает ещё одна гордость немецкого автопрома - Audi Q5. Чуть менее 5% этих автомобилей подвергаются значительным поломкам, при этом, средний пробег составляет почти 85 000 километров.
Второе место специалисты отдали компактвэну Mercedes-Benz B-Class – лишь 4,9% транспортных средств подвержены заметным дефектам. За первые 5 лет средний пробег составил около 57 000 километров. Лидером рейтинга стал сверхнадежный Porsche 911 – только 1 из 28 машин имеет глобальные неполадки. Несмотря на скромный усредненный пробег в 40 000 километров, стоит отметить, что спорткар явно не является повседневным автомобилем.
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 11:55