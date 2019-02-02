Новая девушка Ильи Яббарова заявила, что Алена Савкина занимается «манипуляцией»

«Эх.. к счастью к этому времени мы покинем шоу, а жить с такой судьбой малышу без папы..», - отметила Ларченко.

По словам Риты, она бы никогда не опубликовала этот пост, если бы будущая мамочка не стала отказываться от всех подарков, которые Илья сделал будущему малышу, а также не заявила, что вызовет охрану, если ее бывший избранник появится на пороге родильного дома.Не секрет, что Савкина несколько дней назад отправилась за ворота в декретный отпуск, который проведет несколько месяцев вне Периметра. Впрочем, это не мешает участникам и руководству «Дома-2» продолжать обсуждать будущую мамочку и ее решение стать матерью-одиночкой при живом отце малыша.На днях Ларченко опубликовала у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором сообщила подписчикам, что беременная Рапунцель-младшая отказалась от помощи Яббарова. Маргарита не стала подбирать слов и назвала Алену «Бесчеловечной» и «ужасной женщиной», которая только и умеет, что манипулировать.В конце своего поста новая возлюбленная Ильи заявила, что очень счастлива от того, что к возвращению Алены с ребенком на Поляну они уже покинут «Дом-2», а вот сыну Савкиной придется жить «без папы».