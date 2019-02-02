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Новая девушка Ильи Яббарова заявила, что Алена Савкина занимается «манипуляцией»

Нынешняя возлюбленная Ильи Яббарова – Маргарита Ларченко назвала беременную Алену Савкину (Рапунцель-младшую) «манипулятором».

По словам Риты, она бы никогда не опубликовала этот пост, если бы будущая мамочка не стала отказываться от всех подарков, которые Илья сделал будущему малышу, а также не заявила, что вызовет охрану, если ее бывший избранник появится на пороге родильного дома.

Новая девушка Ильи Яббарова заявила, что Алена Савкина занимается «манипуляцией»

Не секрет, что Савкина несколько дней назад отправилась за ворота в декретный отпуск, который проведет несколько месяцев вне Периметра. Впрочем, это не мешает участникам и руководству «Дома-2» продолжать обсуждать будущую мамочку и ее решение стать матерью-одиночкой при живом отце малыша.

На днях Ларченко опубликовала у себя на страничке в Instagram новый пост, в котором сообщила подписчикам, что беременная Рапунцель-младшая отказалась от помощи Яббарова. Маргарита не стала подбирать слов и назвала Алену «Бесчеловечной» и «ужасной женщиной», которая только и умеет, что манипулировать.

Новая девушка Ильи Яббарова заявила, что Алена Савкина занимается «манипуляцией»

В конце своего поста новая возлюбленная Ильи заявила, что очень счастлива от того, что к возвращению Алены с ребенком на Поляну они уже покинут «Дом-2», а вот сыну Савкиной придется жить «без папы».

«Эх.. к счастью к этому времени мы покинем шоу, а жить с такой судьбой малышу без папы..», - отметила Ларченко.



 
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ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:22

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