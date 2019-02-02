Приложение iHerb заблокируют в AppStore и Google Play по решение российского суда





Директор «Союза производителей БАД к пище» Александр Жестков подал жалобу в Генеральную прокуратуру на американский магазин товаров для здоровья. Мотивацией для данного решения послужило несоответствие пищевых добавок действующим стандартам на территории России. Компоненты в биологически активных добавках относятся к запрещенным в стране, и являются небезопасными для здоровья. Жестков обратился в суд с требованием заблокировать доступ на сайт через ПК, а также на платформах Google Play и AppStore.Решением суда было признано запрещенными 10 товаров в iHerb, а Роскомнадзору поручено запретить доступ российских граждан к страницам сайта с данной продукцией. Суд также обязал компанию удалить мобильные приложения магазина. Отмечается, что доступ к остальной продукции на сайте тоже может быть заблокирован со временем.