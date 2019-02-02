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Приложение iHerb заблокируют в AppStore и Google Play по решение российского суда

Ульяновский районный суд удовлетворил иск о запрете использования приложения iHerb на территории России. Интернет-магазин специализируется на витаминах и биологически активных добавках.

Приложение iHerb заблокируют в AppStore и Google Play по решение российского суда

Директор «Союза производителей БАД к пище» Александр Жестков подал жалобу в Генеральную прокуратуру на американский магазин товаров для здоровья. Мотивацией для данного решения послужило несоответствие пищевых добавок действующим стандартам на территории России. Компоненты в биологически активных добавках относятся к запрещенным в стране, и являются небезопасными для здоровья. Жестков обратился в суд с требованием заблокировать доступ на сайт через ПК, а также на платформах Google Play и AppStore.

Решением суда было признано запрещенными 10 товаров в iHerb, а Роскомнадзору поручено запретить доступ российских граждан к страницам сайта с данной продукцией. Суд также обязал компанию удалить мобильные приложения магазина. Отмечается, что доступ к остальной продукции на сайте тоже может быть заблокирован со временем.



 
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Добавил: Купянская Елизавета Сегодня, 11:50

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