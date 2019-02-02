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Человек может прожить в космосе несколько лет - Ученые

Ученым удалось выяснить, как долго человек может прожить в космосе, в условиях губительного радиационного излучения. По рассчетам биофизиков, благодаря современным технологиям космическому путешественнику удастся продержаться в космосе несколько лет.

Человек может прожить в космосе несколько лет - Ученые

Человеческая физиология не приспособлена для длительного нахождения в космическом пространстве. На Земле мышцы человека стараются сопротивляться гравитации Голубой планеты, а в космосе такие "навыки" окажутся бесполезными. В результате мышцы шеи, сердца и остальных частей тела атрофируются.

Но большая проблема для космонавта - радиация. На Земле человечество от радиации защищает сама планета. По этой причине орибита международной космической станции и находится так низко.

Члены экипажа МКС подвергаются негативному воздействию солнечной, космической радиации, космических солнечных частиц и излучению геомагнитного поля. Проанализировав все эти проблемы, исследователи пришли к выводу: в космосе с помощью современных технологических устройств человек может пребывать не больше 3-4 лет.
Человек может прожить в космосе несколько лет - Ученые

Открытие ученых заставляет представителей NASA задуматься о целесообразности отправления миссии на Марс. Технический аспект позволяет осуществить путешествие на Красную планету, но люди не смогут выжить. Поэтому науке придется долго решать проблему защиты от радиационного излучения, в связи с этим пилотируемые полеты на другие планеты можно отложить на долгие годы, если не навсегда.



 
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Наука / Главные новости
Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 12:04

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