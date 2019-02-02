Человек может прожить в космосе несколько лет - Ученые





Человеческая физиология не приспособлена для длительного нахождения в космическом пространстве. На Земле мышцы человека стараются сопротивляться гравитации Голубой планеты, а в космосе такие "навыки" окажутся бесполезными. В результате мышцы шеи, сердца и остальных частей тела атрофируются.Но большая проблема для космонавта - радиация. На Земле человечество от радиации защищает сама планета. По этой причине орибита международной космической станции и находится так низко.Члены экипажа МКС подвергаются негативному воздействию солнечной, космической радиации, космических солнечных частиц и излучению геомагнитного поля. Проанализировав все эти проблемы, исследователи пришли к выводу: в космосе с помощью современных технологических устройств человек может пребывать не больше 3-4 лет.Открытие ученых заставляет представителей NASA задуматься о целесообразности отправления миссии на Марс. Технический аспект позволяет осуществить путешествие на Красную планету, но люди не смогут выжить. Поэтому науке придется долго решать проблему защиты от радиационного излучения, в связи с этим пилотируемые полеты на другие планеты можно отложить на долгие годы, если не навсегда.