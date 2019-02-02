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Ученые: Хождение “на цыпочках” сделало животных больше

Животные в процессе эволюции научились ходить “на цыпочках”, благодаря чему стали больше. Их относят к пальцеходящим, имеются также копытоходящие представители фауны.
Ученые: Хождение “на цыпочках” сделало животных больше

Ученые из Университета Ридинга при поддержке коллег из Университета Киото решили изучить и сравнить манеры ходьбы более чем 880 видов животных. У большинства ясно, как они передвигаются. К примеру, пальцеходящие используют для передвижения подушечки пальцев, и кажется, что они ходят “на цыпочках”. У слонов, хотя и имеются копыта, но двигаются они практически “на боковых цыпочках”, поскольку значительная часть их веса распределяется на пальцы. Схожим образом происходит и в случае с носорогами.

Отметили авторы работы и то, что с появлением пальцехождения размеры млекопитающих успели увеличиться в среднем в два раза. Те же животные, кто “перешел” на копыта, стали больше пальцеходящих в 57 раз. Речь идет не о конкретных видах, подчеркивают ученые, а в целом об эволюционном тренде. Вывод заключается в том, что новые виды млекопитающих при смене манеры ходьбы обычно оказывались больше размерами тех, кто предпочитал передвигаться как прежде, а увеличение габаритов чаще всего происходило достаточно резко.



 
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Наука
Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:45

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