АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Коллективная ностальгия стимулирует людей покупать отечественные товары
EUR 75.15 USD 65.66
Курс валют на 02.02.2019

Ксению Собчак шокировали крысы в самом центре Парижа

Бывшая звезда эпатажно-известного телепроекта «Дом-2» Ксения Собчак заявила, что «обожает» и в тоже время «ненавидит» Францию.

На днях экс-кандидат на пост главы РФ в 2018 году посетила Париж, о чем она поспешила рассказать поклонникам у себя на страничке в Instagram. В одном из своих свежих постов Собчак заявила, что просто «обожает» эту страну, но одновременно и «ненавидит».

Ксению Собчак шокировали крысы в самом центре Парижа

Как оказалось, Ксению Анатолиевну возмутило то, что всем известный католический собор Парижской Богоматери, более известный как парижский собор Норт-Дам-де-Пари, который располагается в самом центре Парижа, по-прежнему не подсвечивается.

Стоит напомнить, что 9 лет назад власти Франции приняли несколько новых законов, в которых говорится о том, что в ночной период времени запрещается подсветка тех или иных построек с целью сбережения электроэнергии и понижения светового засорения.

Ксению Собчак шокировали крысы в самом центре Парижа

Впрочем, скандальную тележурналистку больше всего шокировали крысы и «бомжи», которых можно встретить в самом центре Парижа. По словам Собчак, на состояние города невозможно смотреть «без слез», поэтому ей сразу же захотелось вернуться в свою родную Москву.

К слову, Ксения Анатольевна не упустила возможности подчеркнуть, что на данный момент российская столица выглядит куда лучше некоторых европейских стран.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 11:04

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Экс-участница «Дом-2» Анастасия
Ученые: Извержение вулкана на Марсе
Новая девушка Ильи Яббарова заявила,
Олег Меньшиков рассказал о своем
Диетологи рассказали о пользе хумуса
В День сурка эксперты назвали
Ксению Собчак шокировали крысы в самом
Бейонсе надела для фотосессии яркий
Александр Васильев посетил Вильнюс во
Смартфоны Umidigi S3 Pro поступят в
Дети Ольги Кабо поздравили ее с днем
Вслед за Анастасией Костенко Ольга
Эксперт-криминалист раскрыл версию
Эксперты рассказали о преимуществах и
Победительница шоу "Холостяк" Дарья
Актриса Елена Подкаминская поделилась
Илья Соболев поделился секретом успеха
Алсу впервые за долгое время вышла в
Семен Слепаков прокомментировал кражу
Звезда «Дома-2» Татьяна Африкантова
Полина Гагарина стала победителем
Корабли ВМФ России будут вызывать
Пролетевший над Кубой “огненный шар”
Альбина Джанабаева призналась в своей
В возрасте 81 года скончался известный
Михаил Гребенщиков прокомментировал
Лишнее количество зубной пасты вызывает
В Париже певица Зара примерила на себя
Поклонники певицы Валерии назвали ее
Звезда "Дома-2" Виктория Романец
Просмотреть все новости