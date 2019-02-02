Ксению Собчак шокировали крысы в самом центре Парижа

На днях экс-кандидат на пост главы РФ в 2018 году посетила Париж, о чем она поспешила рассказать поклонникам у себя на страничке в Instagram. В одном из своих свежих постов Собчак заявила, что просто «обожает» эту страну, но одновременно и «ненавидит».Как оказалось, Ксению Анатолиевну возмутило то, что всем известный католический собор Парижской Богоматери, более известный как парижский собор Норт-Дам-де-Пари, который располагается в самом центре Парижа, по-прежнему не подсвечивается.Стоит напомнить, что 9 лет назад власти Франции приняли несколько новых законов, в которых говорится о том, что в ночной период времени запрещается подсветка тех или иных построек с целью сбережения электроэнергии и понижения светового засорения.Впрочем, скандальную тележурналистку больше всего шокировали крысы и «бомжи», которых можно встретить в самом центре Парижа. По словам Собчак, на состояние города невозможно смотреть «без слез», поэтому ей сразу же захотелось вернуться в свою родную Москву.К слову, Ксения Анатольевна не упустила возможности подчеркнуть, что на данный момент российская столица выглядит куда лучше некоторых европейских стран.