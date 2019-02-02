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Олег Меньшиков рассказал о своем интервью с Аллой Пугачевой в эфире “Вечернего Урганта”

Олег Меньшиков накануне побывал в студии шоу “Вечерний Ургант”, где откровенно рассказал о своем интервью с Аллой Пугачевой. Примадонна поведала отечественному актеру о своей семье, творчестве и детстве.
Олег Меньшиков рассказал о своем интервью с Аллой Пугачевой в эфире “Вечернего Урганта”

Несмотря на загруженный график, 58-летний Олег Меньшиков согласился стать гостем “Вечернего Урганта”. В эфире он вспомнил, как ему доводилось брать интервью у самой Пугачевой. Актер также признался, что давно мечтал пообщаться с Примадонной в таком формате, поскольку считает ее “глыбой” и “величиной”. Вспомнил Меньшиков и то, что для приглашения ее в свой проект он отправил певице письмо, спустя время она ответила, а затем дала согласие на беседу с худруком театра Ермоловой.
Олег Меньшиков рассказал о своем интервью с Аллой Пугачевой в эфире “Вечернего Урганта”

Алла Пугачева во время беседы с Олегом Меньшиковым призналась, что важные навыки материнства обрела уже после появления Лизы и Гарри. После рождения Кристины Орбакайте певица продолжала много работать, а дочь часто оставалась с бабушкой. В лице Максима Галкина Примадонна сумела обрести поддержку, а также крепкое мужское плечо.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 11:22

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