Бейонсе надела для фотосессии яркий костюм из мужской коллекции

Бейонсе известна не только своими песнями, но и умением подбирать свой гардероб так, чтобы любая надетая вещь подчеркивала ее фигуру. Исполнительница любит носить откровенные и яркие наряды. Накануне на странице Бейонсе в социальной сети Instagram появилось несколько фотографий, которые были сделаны в рамках новой фотосессии. На кадрах возлюбленная рэп-исполнителя Jay-Z надела яркий костюм из мужской коллекции кутюрье Дрис Ван Нотена. При этом Бейонсе не стала комментировать свои снимки.Подписчики знаменитости пришли в восторг. Они написали огромное количество комплиментов. Многие пришли к выводу, что Бейонсе к лицу, как женская одежда, так и мужская. Всего за сутки новый пост знаменитой певицы собрала более 2 миллионов 474 тысячи отметок "Мне нравится".