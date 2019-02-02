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Бейонсе надела для фотосессии яркий костюм из мужской коллекции

Бейонсе показала в Instagram несколько кадров из новой фотосессии. Для этого известная на весь мир исполнительница надела яркий костюм из мужской коллекции кутюрье Дрис Ван Нотена.

Бейонсе надела для фотосессии яркий костюм из мужской коллекции

Бейонсе известна не только своими песнями, но и умением подбирать свой гардероб так, чтобы любая надетая вещь подчеркивала ее фигуру. Исполнительница любит носить откровенные и яркие наряды. Накануне на странице Бейонсе в социальной сети Instagram появилось несколько фотографий, которые были сделаны в рамках новой фотосессии. На кадрах возлюбленная рэп-исполнителя Jay-Z надела яркий костюм из мужской коллекции кутюрье Дрис Ван Нотена. При этом Бейонсе не стала комментировать свои снимки.

Бейонсе надела для фотосессии яркий костюм из мужской коллекции

Подписчики знаменитости пришли в восторг. Они написали огромное количество комплиментов. Многие пришли к выводу, что Бейонсе к лицу, как женская одежда, так и мужская. Всего за сутки новый пост знаменитой певицы собрала более 2 миллионов 474 тысячи отметок "Мне нравится".



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 11:03

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