Диетологи рассказали о пользе хумуса для организма человека
Диетолог из Бостонского университета рассказала о пользе хумуса для организма человека. Блюдо еврейской кухни богато ценными веществами, но может быть калорийным.
Хумус является популярной на Ближнем Востоке закуской из турецкого гороха. Готовят соус из нута, пасты из кунжута, оливкового масла, специй и лимонного сока, часто с добавлением чеснока. Эксперт считает такие натуральные ингредиенты полезными и рекомендуемыми к потреблению.
По сравнению с прочими соусами и пастами, хумус богат минералами и витаминами: фолиевой кислотой, магнием, кальцием. В продукте есть клетчатка, белок и полезные жиры. Стабилизируя сахар в организме, закуска поддерживает нормальный вес и предотвращает болезни сердца. При этом хумус весьма калорийная пища, а с чипсами, крекерами и хлебом легко приведёт к ожирению.
Лучшим сочетанием соуса будет блюдо из фалафели или курицы, а также морковь, сладкий перец, сельдерей и брокколи. Покупая готовый хумус, следует избегать избытка в нём соли и наличия сахара. Нет в традиционном рецепте и других масел, кроме оливкового.
Хумус является популярной на Ближнем Востоке закуской из турецкого гороха. Готовят соус из нута, пасты из кунжута, оливкового масла, специй и лимонного сока, часто с добавлением чеснока. Эксперт считает такие натуральные ингредиенты полезными и рекомендуемыми к потреблению.
По сравнению с прочими соусами и пастами, хумус богат минералами и витаминами: фолиевой кислотой, магнием, кальцием. В продукте есть клетчатка, белок и полезные жиры. Стабилизируя сахар в организме, закуска поддерживает нормальный вес и предотвращает болезни сердца. При этом хумус весьма калорийная пища, а с чипсами, крекерами и хлебом легко приведёт к ожирению.
Лучшим сочетанием соуса будет блюдо из фалафели или курицы, а также морковь, сладкий перец, сельдерей и брокколи. Покупая готовый хумус, следует избегать избытка в нём соли и наличия сахара. Нет в традиционном рецепте и других масел, кроме оливкового.
Общество
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 11:13