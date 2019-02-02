Диетологи рассказали о пользе хумуса для организма человека





Хумус является популярной на Ближнем Востоке закуской из турецкого гороха. Готовят соус из нута, пасты из кунжута, оливкового масла, специй и лимонного сока, часто с добавлением чеснока. Эксперт считает такие натуральные ингредиенты полезными и рекомендуемыми к потреблению.По сравнению с прочими соусами и пастами, хумус богат минералами и витаминами: фолиевой кислотой, магнием, кальцием. В продукте есть клетчатка, белок и полезные жиры. Стабилизируя сахар в организме, закуска поддерживает нормальный вес и предотвращает болезни сердца. При этом хумус весьма калорийная пища, а с чипсами, крекерами и хлебом легко приведёт к ожирению.Лучшим сочетанием соуса будет блюдо из фалафели или курицы, а также морковь, сладкий перец, сельдерей и брокколи. Покупая готовый хумус, следует избегать избытка в нём соли и наличия сахара. Нет в традиционном рецепте и других масел, кроме оливкового.