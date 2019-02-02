Вслед за Анастасией Костенко Ольга Бузова сменила имидж

«Бузова уже давно спалилась, что следит за жизнью Тарасова и Костенко! Думаю, что она специально это делает, чтобы о ней продолжали как можно чаще говорить..», - заявил один из фолловеров.

«Ольга, ну наконец-то ты скоро снова станешь той самой блондинкой, в которую я когда-то давно влюбилась! Обожаю наблюдать за тем, как ты экспериментируешь со своей внешностью!», - отметила одна из фанаток Бузовой.





Как выяснилось, для новоявленной российской исполнительницы Ольги Бузовой февраль оказался именно тем месяцем, в котором она снова захотела стать блондинкой. Стоит отметить, что многие интернет-пользователи после того, как Костенко перекрасила волосы, были уверены, что совсем скоро и ведущая «Дома-2» сменит имидж.По словам фолловеров, они убеждены в том, что Бузова следит за семейной жизнью Костенко и Тарасова, и именно поэтому время от времени повторяет те или иные моменты за бывшим мужем и его новой избранницей. К примеру, на отдыхе на Мальдивах Ольга слушала ту же музыку, что и ее экс-супруг.Нужно сказать, что многочисленные поклонники Ольги по достоинству оценили ее преображение, так как уже давно пытались уговорить свою любимицу вернуть светлый цвет локонов.К слову, и в этот раз не обошлось без критики недоброжелателей певицы, которые в пух и прах разнесли ее внешний вид.