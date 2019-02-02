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Вслед за Анастасией Костенко Ольга Бузова сменила имидж

Бывшая жена Дмитрия Тарасова – Ольга Бузова вслед за его нынешней супругой Анастасией Костенко решила сменить свой образ.

Как выяснилось, для новоявленной российской исполнительницы Ольги Бузовой февраль оказался именно тем месяцем, в котором она снова захотела стать блондинкой. Стоит отметить, что многие интернет-пользователи после того, как Костенко перекрасила волосы, были уверены, что совсем скоро и ведущая «Дома-2» сменит имидж.

Вслед за Анастасией Костенко Ольга Бузова сменила имидж

По словам фолловеров, они убеждены в том, что Бузова следит за семейной жизнью Костенко и Тарасова, и именно поэтому время от времени повторяет те или иные моменты за бывшим мужем и его новой избранницей. К примеру, на отдыхе на Мальдивах Ольга слушала ту же музыку, что и ее экс-супруг.

«Бузова уже давно спалилась, что следит за жизнью Тарасова и Костенко! Думаю, что она специально это делает, чтобы о ней продолжали как можно чаще говорить..», - заявил один из фолловеров.

Нужно сказать, что многочисленные поклонники Ольги по достоинству оценили ее преображение, так как уже давно пытались уговорить свою любимицу вернуть светлый цвет локонов.

Вслед за Анастасией Костенко Ольга Бузова сменила имидж

«Ольга, ну наконец-то ты скоро снова станешь той самой блондинкой, в которую я когда-то давно влюбилась! Обожаю наблюдать за тем, как ты экспериментируешь со своей внешностью!», - отметила одна из фанаток Бузовой.

К слову, и в этот раз не обошлось без критики недоброжелателей певицы, которые в пух и прах разнесли ее внешний вид.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 10:45

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