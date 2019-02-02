В День сурка эксперты назвали неожиданные факты о празднике





В этот день животное должно выйти из своей норы после зимней спячки. Если оно испугается в солнечный день, увидев свою тень, зима затянется еще на 1,5 месяца. Если же день окажется облачным и сурок не станет сбегать в нору, значит весна совсем рядом. Также эксперты решили назвать пять фактов, связанных с этим днем.Корни этого события уходят к гэльскому празднику Имболк, когда богиня по имени Каэлла исчерпывала собранный на зиму запас дров. В солнечный день она пыталась собрать побольше ресурсов, а если было облачно, значит богиня отдыхает и не желает пополнять запасы из-за близости весны. Первая отсылка непосредственно ко Дню сурка датируется в Америке 1841 годом, однако современные традиции празднования сформировались только в 1887.В спячке находиться сурки могут в течение всего сезона, хотя самцы действительно выглядывают из своих нор. Правда, делается это лишь с той целью, чтобы проверить наличие партнеров в предстоящей после пробуждения брачной игре. Животные проверяют норы, где имеются самки, а после снова уходят спать вплоть до марта, когда наступает время спаривания.Сурки в то же время являются не единственными животными, кому приписывают способность к предсказанию погоды. В прошлом для этих целей также могли использовать личинок шерстистых медведок.