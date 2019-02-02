Смартфоны Umidigi S3 Pro поступят в продажу в феврале 2019 года





Отличаться новинка будет высоким качеством съемки благодаря 48-мегапиксельной камере с датчиком изображения IMX586 и разрешением Full HD+ от компании Sony. Известно, что такое дополнение уже присутствует в смартфонах Huawei и Honor. Дисплей по диагонали аппарата достигает 6,3 дюймов. Встроенная память устройства остается прежней – 6 Гб, а дополнительный объем теперь расширен до 128 Гб. Фронтальная камера в S3 Pro не уступает основной, качества изображения в режиме селфи составляет 20 мегапикселей. Также известно, что смартфон оснащен влагоотталкивающей системой. Версия Android установлена последняя – 9.0 Pie.Приобрести Umidigi S3 Pro можно будет по цене 270 долларов с учетом скидки.