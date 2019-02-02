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Александр Васильев посетил Вильнюс во время своего тура по Европе

Телеведущий популярной на Первом канале программы "Модный приговор" Александр Васильев посетил Вильнюс во время своего тура по Европе. В Instagram историка моды появилось новое фото, где эксперт позирует на фоне собственного дома в столице Литвы.

Александр Васильев посетил Вильнюс во время своего тура по Европе

Александр Васильев рассказал своим многочисленным подписчикам: в крупнейшем литовском городе снега выпало не меньше, чем в российской столице. Поэтому специалисту нужно хорошо топить печь, чтобы согреть большое жилище.

Поклонникам свежая публикация знаменитости очень понравилась. Многие сравнили спрятанный за деревьями светлый дом Александра Васильева со сказочным "пряничным" теремком, написав, что на снимке жилище звезды телевидения выглядит очень уютным. Подписчицы оценили не только дом историка моды, но и его внешний вид: "Какое шикарное у вас пальто", "Вы очаровательны", "Какой роскошный берет", "Красавчик", - написали многие особы в комментариях.



 
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Добавил: Клименко Татьяна Сегодня, 11:00

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