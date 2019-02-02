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Дети Ольги Кабо поздравили ее с днем рождения

В социальной сети Instagram Ольга Кабо показала своим подписчикам, как дети поздравили ее с днем рождения. Поклонники актрисы пришли в восторг от ее нового поста.

Дети Ольги Кабо поздравили ее с днем рождения

Ольга Кабо отпраздновала свой 51 день рождения. Знаменитость решила показать своим фанатам, какой сюрприз сделали ей дети. В Instagram актриса опубликовала несколько снимков, на которых запечатлены ее дочь Татьяна и сын Виктор. Наследники подарили звездной матери торт и букет цветов. В комментарии к посту Ольга Кабо написала: "Вот такое произведение сладкого искусства и красоты мне подарили дети". Также актриса назвала своих наследников произведением искусства и любви.

Дети Ольги Кабо поздравили ее с днем рождения

Подписчики написали: "Ольга, с Днем рождения! Какие у вас замечательные детки!", "Дети у Вас молодцы, такой сюрприз сделали", "Счастья! Здоровья! Самые наилучшие пожелания!", "Мамина гордость и радость", "Оля, Вы прекрасны", "Какие душевные фотографии, с днем рождения вас". Всего за сутки пост актрисы набрал множество лайков.



 
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Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:51

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