Дети Ольги Кабо поздравили ее с днем рождения
В социальной сети Instagram Ольга Кабо показала своим подписчикам, как дети поздравили ее с днем рождения. Поклонники актрисы пришли в восторг от ее нового поста.
Ольга Кабо отпраздновала свой 51 день рождения. Знаменитость решила показать своим фанатам, какой сюрприз сделали ей дети. В Instagram актриса опубликовала несколько снимков, на которых запечатлены ее дочь Татьяна и сын Виктор. Наследники подарили звездной матери торт и букет цветов. В комментарии к посту Ольга Кабо написала: "Вот такое произведение сладкого искусства и красоты мне подарили дети". Также актриса назвала своих наследников произведением искусства и любви.
Подписчики написали: "Ольга, с Днем рождения! Какие у вас замечательные детки!", "Дети у Вас молодцы, такой сюрприз сделали", "Счастья! Здоровья! Самые наилучшие пожелания!", "Мамина гордость и радость", "Оля, Вы прекрасны", "Какие душевные фотографии, с днем рождения вас". Всего за сутки пост актрисы набрал множество лайков.
Ольга Кабо отпраздновала свой 51 день рождения. Знаменитость решила показать своим фанатам, какой сюрприз сделали ей дети. В Instagram актриса опубликовала несколько снимков, на которых запечатлены ее дочь Татьяна и сын Виктор. Наследники подарили звездной матери торт и букет цветов. В комментарии к посту Ольга Кабо написала: "Вот такое произведение сладкого искусства и красоты мне подарили дети". Также актриса назвала своих наследников произведением искусства и любви.
Подписчики написали: "Ольга, с Днем рождения! Какие у вас замечательные детки!", "Дети у Вас молодцы, такой сюрприз сделали", "Счастья! Здоровья! Самые наилучшие пожелания!", "Мамина гордость и радость", "Оля, Вы прекрасны", "Какие душевные фотографии, с днем рождения вас". Всего за сутки пост актрисы набрал множество лайков.
ШоуБиз
Добавил: Макушина Валентина Сегодня, 10:51