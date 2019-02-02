Эксперт-криминалист раскрыл версию гибели группы Дятлова





В тот период два эксперта вместе работали над одним делом. Возрожденный откровенно признался Анкудинову что травмы, обнаруженные на теле одной из студенток, примкнувших к группе Дятлова, соответствовали повреждениям при взрывной волне. Судмедэксперт, работавший в 1959 году с делом, и вскрывавший трупы покойных членов команды, был убежден, что компания попала в зону проведения военных испытаний.Передавая слова коллеги, Анкудинов отметил, что в место размещения группы Дятлова на Урале могла угодить ракета, и у него нет оснований не верить Возрожденному. Однако при этом бывший эксперт признал, что озвученная им версия не пользуется спросом в обществе, поскольку не нравится тем, кто считает, что туристы замерзли без посторонней помощи.