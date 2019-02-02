Эксперты рассказали о преимуществах и недостатках контрактных двигателей





Речь идёт о двигателе, снятом с транспортного средства такой же модели. В большинстве крупных стран нереализованные автомобили разбираются на запчасти, определенное количество которых продаётся в другие государства. Не секрет, что в таком случае цена контрактного мотора значительно меньше, чем обширный ремонт машины. Среди преимуществ таких силовых установок называется надежность, ведь в него, как правило, заливают высококачественное топливо. К примеру, в зарубежных странах водители предпочитают оригинальные смазочные материалы.Стоит выделить и их бюджетную стоимость, отмечают эксперты. Среди недостатков называется невозможность угадывания пробега движка и условий эксплуатации. Поэтому, специалисты советуют взять у продавцов сопровождающие документы перед приобретением данного агрегата.