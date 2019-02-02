АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Коллективная ностальгия стимулирует людей покупать отечественные товары
EUR 75.15 USD 65.66
Курс валют на 02.02.2019

Эксперты рассказали о преимуществах и недостатках контрактных двигателей

Как известно, далеко не все автовладельцы в состоянии приобрести новый движок, поэтому, в таком случае им помогает контрактный мотор. Специалисты решили рассказать о преимуществах и недостатках таких силовых установок.
Эксперты рассказали о преимуществах и недостатках контрактных двигателей

Речь идёт о двигателе, снятом с транспортного средства такой же модели. В большинстве крупных стран нереализованные автомобили разбираются на запчасти, определенное количество которых продаётся в другие государства. Не секрет, что в таком случае цена контрактного мотора значительно меньше, чем обширный ремонт машины. Среди преимуществ таких силовых установок называется надежность, ведь в него, как правило, заливают высококачественное топливо. К примеру, в зарубежных странах водители предпочитают оригинальные смазочные материалы.

Стоит выделить и их бюджетную стоимость, отмечают эксперты. Среди недостатков называется невозможность угадывания пробега движка и условий эксплуатации. Поэтому, специалисты советуют взять у продавцов сопровождающие документы перед приобретением данного агрегата.



 
+Дзен +Яндекс новости
Авто
Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 10:36

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Экс-участница «Дом-2» Анастасия
Ученые: Извержение вулкана на Марсе
Новая девушка Ильи Яббарова заявила,
Олег Меньшиков рассказал о своем
Диетологи рассказали о пользе хумуса
В День сурка эксперты назвали
Ксению Собчак шокировали крысы в самом
Бейонсе надела для фотосессии яркий
Александр Васильев посетил Вильнюс во
Смартфоны Umidigi S3 Pro поступят в
Дети Ольги Кабо поздравили ее с днем
Вслед за Анастасией Костенко Ольга
Эксперт-криминалист раскрыл версию
Эксперты рассказали о преимуществах и
Победительница шоу "Холостяк" Дарья
Актриса Елена Подкаминская поделилась
Илья Соболев поделился секретом успеха
Алсу впервые за долгое время вышла в
Семен Слепаков прокомментировал кражу
Звезда «Дома-2» Татьяна Африкантова
Полина Гагарина стала победителем
Корабли ВМФ России будут вызывать
Пролетевший над Кубой “огненный шар”
Альбина Джанабаева призналась в своей
В возрасте 81 года скончался известный
Михаил Гребенщиков прокомментировал
Лишнее количество зубной пасты вызывает
В Париже певица Зара примерила на себя
Поклонники певицы Валерии назвали ее
Звезда "Дома-2" Виктория Романец
Просмотреть все новости