Эксперты рассказали о преимуществах и недостатках контрактных двигателей
Как известно, далеко не все автовладельцы в состоянии приобрести новый движок, поэтому, в таком случае им помогает контрактный мотор. Специалисты решили рассказать о преимуществах и недостатках таких силовых установок.
Речь идёт о двигателе, снятом с транспортного средства такой же модели. В большинстве крупных стран нереализованные автомобили разбираются на запчасти, определенное количество которых продаётся в другие государства. Не секрет, что в таком случае цена контрактного мотора значительно меньше, чем обширный ремонт машины. Среди преимуществ таких силовых установок называется надежность, ведь в него, как правило, заливают высококачественное топливо. К примеру, в зарубежных странах водители предпочитают оригинальные смазочные материалы.
Стоит выделить и их бюджетную стоимость, отмечают эксперты. Среди недостатков называется невозможность угадывания пробега движка и условий эксплуатации. Поэтому, специалисты советуют взять у продавцов сопровождающие документы перед приобретением данного агрегата.
Речь идёт о двигателе, снятом с транспортного средства такой же модели. В большинстве крупных стран нереализованные автомобили разбираются на запчасти, определенное количество которых продаётся в другие государства. Не секрет, что в таком случае цена контрактного мотора значительно меньше, чем обширный ремонт машины. Среди преимуществ таких силовых установок называется надежность, ведь в него, как правило, заливают высококачественное топливо. К примеру, в зарубежных странах водители предпочитают оригинальные смазочные материалы.
Стоит выделить и их бюджетную стоимость, отмечают эксперты. Среди недостатков называется невозможность угадывания пробега движка и условий эксплуатации. Поэтому, специалисты советуют взять у продавцов сопровождающие документы перед приобретением данного агрегата.
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Добавил: Русанов Руслан Сегодня, 10:36