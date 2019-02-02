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Победительница шоу "Холостяк" Дарья Клюкина выходит замуж

Победительница шоу "Холостяк" на "ТНТ" Дарья Клюкина объявила, что выходит замуж. Избранником начинающей актрисы стал топ-менеджер медиахолдинга.
Победительница шоу "Холостяк" Дарья Клюкина выходит замуж

1 февраля Клюкина, ставшая популярной после двух сезонов "Холостяка", отметила в московском ресторане 25-й день рождения совместно с другой участницей проекта - Дусей Бубель. На праздник приехала семья знаменитости и близкие друзья двух коллег по шоу. Наибольшим сюрпризом вечера оказалось заявление Клюкиной, что она получила кольцо от возлюбленного, и скоро выходит замуж.

Любовь актриса, как и большинство других участниц реалити-шоу, нашла за пределами съёмочной площадки. Тем не менее, завидный жених Клюкиной работает в сфере медиа, являясь топ-менеджером крупного холдинга.

Личность Владимира Чопова от общественности звезда пока скрывает, не спеша выставлять совместные фото в соцсетях. Отметим, что "Холостяк" послужил хорошим стартом в карьере артистки, которую стали приглашать в различные проекты "ТНТ" и других каналов.

Снялась Клюкина в сериалах "Улица", "Мёртвое озеро" и "Самки Богомола". В свои клипы знаменитость приглашали Дима Билан, Миша Марвин и Вова Селиванов.



 
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ШоуБиз
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 10:27

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