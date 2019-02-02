АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Коллективная ностальгия стимулирует людей покупать отечественные товары
EUR 75.15 USD 65.66
Курс валют на 02.02.2019

Актриса Елена Подкаминская поделилась редким снимком с дочерьми

Отечественная актриса Елена Подкаминская поделилась с поклонниками редким снимком с дочерьми. Соответствующий пост появился на странице 39-летней звезды в сети Instagram.
Актриса Елена Подкаминская поделилась редким снимком с дочерьми

Елена Подкаминская не любит распространяться о своей личной жизни, СМИ мало известно о ее возлюбленных, также актриса не часто показывает и своих дочерей. Однако в одном из новых постов звезда сериала “Кухня” решила поделиться “почти семейным фото”. На кадре сама Подкаминская идет в сторону камеры, держа на руках дочь Еву, пока вторая наследница Полина идет рядом. Также упомянула знаменитость о присутствии Леонида Агутина, который, вероятно, выступал в качестве фотографа.

Агутин является другом семьи, а дети его называют “дядей Леней”, отметила Елена Подкаминская. В комментариях фолловеры заявили, что актриса выглядит замечательно и вся ее семья оказалась очень милой. Снимок, между тем, собрал более 73 тысяч отметок “Мне нравится”.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:16

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Экс-участница «Дом-2» Анастасия
Ученые: Извержение вулкана на Марсе
Новая девушка Ильи Яббарова заявила,
Олег Меньшиков рассказал о своем
Диетологи рассказали о пользе хумуса
В День сурка эксперты назвали
Ксению Собчак шокировали крысы в самом
Бейонсе надела для фотосессии яркий
Александр Васильев посетил Вильнюс во
Смартфоны Umidigi S3 Pro поступят в
Дети Ольги Кабо поздравили ее с днем
Вслед за Анастасией Костенко Ольга
Эксперт-криминалист раскрыл версию
Эксперты рассказали о преимуществах и
Победительница шоу "Холостяк" Дарья
Актриса Елена Подкаминская поделилась
Илья Соболев поделился секретом успеха
Алсу впервые за долгое время вышла в
Семен Слепаков прокомментировал кражу
Звезда «Дома-2» Татьяна Африкантова
Полина Гагарина стала победителем
Корабли ВМФ России будут вызывать
Пролетевший над Кубой “огненный шар”
Альбина Джанабаева призналась в своей
В возрасте 81 года скончался известный
Михаил Гребенщиков прокомментировал
Лишнее количество зубной пасты вызывает
В Париже певица Зара примерила на себя
Поклонники певицы Валерии назвали ее
Звезда "Дома-2" Виктория Романец
Просмотреть все новости