Актриса Елена Подкаминская поделилась редким снимком с дочерьми

Елена Подкаминская не любит распространяться о своей личной жизни, СМИ мало известно о ее возлюбленных, также актриса не часто показывает и своих дочерей. Однако в одном из новых постов звезда сериала “Кухня” решила поделиться “почти семейным фото”. На кадре сама Подкаминская идет в сторону камеры, держа на руках дочь Еву, пока вторая наследница Полина идет рядом. Также упомянула знаменитость о присутствии Леонида Агутина, который, вероятно, выступал в качестве фотографа.Агутин является другом семьи, а дети его называют “дядей Леней”, отметила Елена Подкаминская. В комментариях фолловеры заявили, что актриса выглядит замечательно и вся ее семья оказалась очень милой. Снимок, между тем, собрал более 73 тысяч отметок “Мне нравится”.