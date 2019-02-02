Илья Соболев поделился секретом успеха шоу Юрия Дудя





Шоу Юрия Дудя очень быстро обрело поклонников, поэтому сейчас у программы имеются спонсоры. Она приносит хороший доход благодаря рекламе. Ведущий успел взять интервью у ряда отечественных знаменитостей, в числе которых был Сергей Шнуров и рэпер Баста. Комментируя успех проекта, комик Илья Соболев отметил, что феномен может иметь связь с открытостью и честностью Юрия Дудя. В интервью последнего, убежден юморист, отсутствует двусмысленность, которая всем успела надоесть.Соболев не видит ничего плохого в том, что нередко в своем шоу Юрий Дудь затрагивает достаточно интимные темы, а в адрес гостей звучат весьма личные вопросы. Тина Канделаки, между тем, полагает, что секрет успеха ведущего заключен в его особенной манере общения и нестандартной внешности.