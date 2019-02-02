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Илья Соболев поделился секретом успеха шоу Юрия Дудя

Илья Соболев решил раскрыть, в чем заключается секрет успеха шоу с Юрием Дудем в качестве ведущего. Слава пришла к ранее занимавшему пост главреда издания Sports.ru деятелю после запуска канала “ВДудь” на просторах YouTube.
Илья Соболев поделился секретом успеха шоу Юрия Дудя

Шоу Юрия Дудя очень быстро обрело поклонников, поэтому сейчас у программы имеются спонсоры. Она приносит хороший доход благодаря рекламе. Ведущий успел взять интервью у ряда отечественных знаменитостей, в числе которых был Сергей Шнуров и рэпер Баста. Комментируя успех проекта, комик Илья Соболев отметил, что феномен может иметь связь с открытостью и честностью Юрия Дудя. В интервью последнего, убежден юморист, отсутствует двусмысленность, которая всем успела надоесть.
Илья Соболев поделился секретом успеха шоу Юрия Дудя

Соболев не видит ничего плохого в том, что нередко в своем шоу Юрий Дудь затрагивает достаточно интимные темы, а в адрес гостей звучат весьма личные вопросы. Тина Канделаки, между тем, полагает, что секрет успеха ведущего заключен в его особенной манере общения и нестандартной внешности.



 
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ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 10:09

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