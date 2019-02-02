Алсу впервые за долгое время вышла в свет с мужем Яном Абрамовым

Алсу и Ян Абрамов прекрасно провели время в компании Вадима Галыгина в знаменитом культурном заведении. Кстати, попасть в кинотеатр "Москва" можно после оплаты депозита в 50 000 рублей.Жанна Мартиросян опубликовала в Instagram видеоролик, где можно увидеть как весело танцуют знаменитости под песни Натальи Ветлицкой. Известная исполнительница много лет дружит с супругой юмориста, поэтому звезде было очень комфортно в такой обстановке.В браке с предпринимателем Алсу родила в 2006 году наследницу Сафину. Девочка появилась на свет в одной из элитных частных клиник Соединенных Штатов. А через два года в семье появилась Микелла. В этот раз певица остановила свой выбор на медцентре в Тель-Авиве. Здесь же в 2016 году родился сын Алсу и Яна Абрамова - Рафаэль.Сейчас 10-летняя Микелла, получившая от мамы красивый тембр и чистый голос, готовится бороться за победу в популярном шоу "Голос. Дети".