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Семен Слепаков прокомментировал кражу картины Куинджи в Москве

Семен Слепаков решил высказаться по поводу похищения из Третьяковского музея в Москве картины, автором которой является Архип Куинджи. Соответствующий пост появился на странице комика в Instagram.
Семен Слепаков прокомментировал кражу картины Куинджи в Москве

Чтобы прокомментировать ситуацию, Слепаков решил вспомнить отрывок из книги “Чемодан” авторства писателя Сергея Довлатова. В одном из эпизодов работы происходит хищение трактора, что отечественный юморист сравнил с пропажей произведения искусства непосредственно из Третьяковки. В книге преуспевший герой для реализации маневра решил использовать бочку.

В посте Семен Слепаков отметил, что в случае с картиной Архипа Куинджи отвлекающего маневра, в отличие от истории из “Чемодана”, не потребовалось. “Вообще высший пилотаж”, — заключил автор публикации. Пост артиста собрал более 32 тысяч отметок “Мне нравится”, многие фолловеры оценили юмор кумира.



 
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Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:54

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