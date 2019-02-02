Семен Слепаков прокомментировал кражу картины Куинджи в Москве

Чтобы прокомментировать ситуацию, Слепаков решил вспомнить отрывок из книги “Чемодан” авторства писателя Сергея Довлатова. В одном из эпизодов работы происходит хищение трактора, что отечественный юморист сравнил с пропажей произведения искусства непосредственно из Третьяковки. В книге преуспевший герой для реализации маневра решил использовать бочку.В посте Семен Слепаков отметил, что в случае с картиной Архипа Куинджи отвлекающего маневра, в отличие от истории из “Чемодана”, не потребовалось. “Вообще высший пилотаж”, — заключил автор публикации. Пост артиста собрал более 32 тысяч отметок “Мне нравится”, многие фолловеры оценили юмор кумира.