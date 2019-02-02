Семен Слепаков прокомментировал кражу картины Куинджи в Москве
Семен Слепаков решил высказаться по поводу похищения из Третьяковского музея в Москве картины, автором которой является Архип Куинджи. Соответствующий пост появился на странице комика в Instagram.
Чтобы прокомментировать ситуацию, Слепаков решил вспомнить отрывок из книги “Чемодан” авторства писателя Сергея Довлатова. В одном из эпизодов работы происходит хищение трактора, что отечественный юморист сравнил с пропажей произведения искусства непосредственно из Третьяковки. В книге преуспевший герой для реализации маневра решил использовать бочку.
В посте Семен Слепаков отметил, что в случае с картиной Архипа Куинджи отвлекающего маневра, в отличие от истории из “Чемодана”, не потребовалось. “Вообще высший пилотаж”, — заключил автор публикации. Пост артиста собрал более 32 тысяч отметок “Мне нравится”, многие фолловеры оценили юмор кумира.
Чтобы прокомментировать ситуацию, Слепаков решил вспомнить отрывок из книги “Чемодан” авторства писателя Сергея Довлатова. В одном из эпизодов работы происходит хищение трактора, что отечественный юморист сравнил с пропажей произведения искусства непосредственно из Третьяковки. В книге преуспевший герой для реализации маневра решил использовать бочку.
В посте Семен Слепаков отметил, что в случае с картиной Архипа Куинджи отвлекающего маневра, в отличие от истории из “Чемодана”, не потребовалось. “Вообще высший пилотаж”, — заключил автор публикации. Пост артиста собрал более 32 тысяч отметок “Мне нравится”, многие фолловеры оценили юмор кумира.
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:54