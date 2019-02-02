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Звезда «Дома-2» Татьяна Африкантова сообщила, что ее терроризируют неизвестные лица

Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Татьяна Владимировна Африкантова вышла в очередной прямой эфир, в котором пожаловалась поклонникам на наглость неизвестных ей личностей.

Считанные часы назад мама Марины Африкантовой вышла со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором сообщила подписчикам, что неизвестные то и дело жалуются на ее видеоролики на YouTube-канале, из-за чего сайт не только удалил все эти видео, но и заблокировал ее канал.

Звезда «Дома-2» Татьяна Африкантова сообщила, что ее терроризируют неизвестные лица

«Я всегда придерживалась правил канала и никогда не нарушала их! Просто не понимаю, зачем неизвестные терроризируют меня? Хочу извиниться перед Мариной Тристановной, которую подозревала в этом! Буду пробовать составить опровержения, надеюсь восстановить мой канал..», - заявила Татьяна Владимировна в прямом эфире.

Спустя несколько часов после прямого эфира Африкантова – старшая опубликовала в личном микроблоге пост, в котором сообщила подписчикам, что кто-то создал фейковую страничку и 6 видеороликов отправил от некого «ловкого» Раша, в результате чего ее канал и был заблокирован.

Звезда «Дома-2» Татьяна Африкантова сообщила, что ее терроризируют неизвестные лица

К слову, некоторые фолловеры Татьяны Владимировны отозвались на ее пост. По словам интернет-пользователей, бывшая участница «Дома-2» сама виновата в том, что ее канал удалили, так как на самом деле никогда не удаляла ему должного внимания.

«Африкантова, ты сама виновата в том, что твой канал удалили! Лучше следить за ним нужно было!», - пишут в Сети.



 
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Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:48

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