Звезда «Дома-2» Татьяна Африкантова сообщила, что ее терроризируют неизвестные лица
Бывшая участница реалити-шоу «Дом-2» Татьяна Владимировна Африкантова вышла в очередной прямой эфир, в котором пожаловалась поклонникам на наглость неизвестных ей личностей.
Считанные часы назад мама Марины Африкантовой вышла со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором сообщила подписчикам, что неизвестные то и дело жалуются на ее видеоролики на YouTube-канале, из-за чего сайт не только удалил все эти видео, но и заблокировал ее канал.
Спустя несколько часов после прямого эфира Африкантова – старшая опубликовала в личном микроблоге пост, в котором сообщила подписчикам, что кто-то создал фейковую страничку и 6 видеороликов отправил от некого «ловкого» Раша, в результате чего ее канал и был заблокирован.
К слову, некоторые фолловеры Татьяны Владимировны отозвались на ее пост. По словам интернет-пользователей, бывшая участница «Дома-2» сама виновата в том, что ее канал удалили, так как на самом деле никогда не удаляла ему должного внимания.
Считанные часы назад мама Марины Африкантовой вышла со своей странички в Instagram в прямой эфир, в котором сообщила подписчикам, что неизвестные то и дело жалуются на ее видеоролики на YouTube-канале, из-за чего сайт не только удалил все эти видео, но и заблокировал ее канал.
«Я всегда придерживалась правил канала и никогда не нарушала их! Просто не понимаю, зачем неизвестные терроризируют меня? Хочу извиниться перед Мариной Тристановной, которую подозревала в этом! Буду пробовать составить опровержения, надеюсь восстановить мой канал..», - заявила Татьяна Владимировна в прямом эфире.
Спустя несколько часов после прямого эфира Африкантова – старшая опубликовала в личном микроблоге пост, в котором сообщила подписчикам, что кто-то создал фейковую страничку и 6 видеороликов отправил от некого «ловкого» Раша, в результате чего ее канал и был заблокирован.
К слову, некоторые фолловеры Татьяны Владимировны отозвались на ее пост. По словам интернет-пользователей, бывшая участница «Дома-2» сама виновата в том, что ее канал удалили, так как на самом деле никогда не удаляла ему должного внимания.
«Африкантова, ты сама виновата в том, что твой канал удалили! Лучше следить за ним нужно было!», - пишут в Сети.
ШоуБиз
Добавил: Екатерина Комиссарова Сегодня, 09:48