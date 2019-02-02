Звезда «Дома-2» Татьяна Африкантова сообщила, что ее терроризируют неизвестные лица

«Я всегда придерживалась правил канала и никогда не нарушала их! Просто не понимаю, зачем неизвестные терроризируют меня? Хочу извиниться перед Мариной Тристановной, которую подозревала в этом! Буду пробовать составить опровержения, надеюсь восстановить мой канал..», - заявила Татьяна Владимировна в прямом эфире.

«Африкантова, ты сама виновата в том, что твой канал удалили! Лучше следить за ним нужно было!», - пишут в Сети.



