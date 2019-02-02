АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Коллективная ностальгия стимулирует людей покупать отечественные товары
EUR 75.15 USD 65.66
Курс валют на 02.02.2019

Полина Гагарина стала победителем первого этапа китайского телешоу Singer

Полина Гагарина приняла участие в первом этапе популярного в Китае телешоу Singer, одержав победу. Перед зрителями отечественная певица выступила с композиций “Кукушка” авторства Виктора Цоя.
Полина Гагарина стала победителем первого этапа китайского телешоу Singer

Несколько недель Полина Гагарина находилась на Мальдивах, устроив себе отпуск, а затем сразу отправилась в Китай. Многие поклонники считали, что певица решила сменить место отдыха, однако потом оказалось, что знаменитость в Поднебесной намерена работать. Накануне она стала участницей местного шоу Singer, напоминающего “Голос”, но только с участием профессионалов своего дела. В рамках первого этапа Гагарина покорила аудиторию, заняв первое место.

Однако впереди у артистки еще не одно выступление на проекте, если она желает дойти до финала. Из-за участия в шоу Полина Гагарина даже перенесла несколько своих концертов. Помимо работы, в Китае певица успевает посмотреть достопримечательности, и занимается изучением китайского языка.



 
+Дзен +Яндекс новости
ШоуБиз
Добавил: Курило Марина Сегодня, 09:45

Читайте также
Добавить комментарий



Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив



ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Семен Слепаков прокомментировал кражу
Звезда «Дома-2» Татьяна Африкантова
Полина Гагарина стала победителем
Корабли ВМФ России будут вызывать
Пролетевший над Кубой “огненный шар”
Альбина Джанабаева призналась в своей
В возрасте 81 года скончался известный
Михаил Гребенщиков прокомментировал
Лишнее количество зубной пасты вызывает
В Париже певица Зара примерила на себя
Поклонники певицы Валерии назвали ее
Звезда "Дома-2" Виктория Романец
Актер Константин Хабенский в третий раз
Елена Летучая разочаровала поклонников
Звезда "Дома-2" Ирина Пинчук на проекте
Ученые назвали способ защитить лунную
“Беременная” тройней от Филиппа
Компания BMW презентовала гибридные
Ученые: Наночастицы способствуют
Скорбящая самка дельфина несколько дней
Эксперты назвали необычные сексуальные
Ученые: Пришельцы могут вступить в
SCG раскрыла дизайн серийной версии
Toyota Supra с заводским тюнингом
“Потерянный флот” Гитлера на дне
Астрономы подтвердили реальность
Установлена причина заболеваний в
Apple назвала устройства, которые не
Компания Volkswagen представила
В США при температуре -40 набирает
Просмотреть все новости