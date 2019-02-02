Полина Гагарина стала победителем первого этапа китайского телешоу Singer

Несколько недель Полина Гагарина находилась на Мальдивах, устроив себе отпуск, а затем сразу отправилась в Китай. Многие поклонники считали, что певица решила сменить место отдыха, однако потом оказалось, что знаменитость в Поднебесной намерена работать. Накануне она стала участницей местного шоу Singer, напоминающего “Голос”, но только с участием профессионалов своего дела. В рамках первого этапа Гагарина покорила аудиторию, заняв первое место.Однако впереди у артистки еще не одно выступление на проекте, если она желает дойти до финала. Из-за участия в шоу Полина Гагарина даже перенесла несколько своих концертов. Помимо работы, в Китае певица успевает посмотреть достопримечательности, и занимается изучением китайского языка.