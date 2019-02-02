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Корабли ВМФ России будут вызывать галлюцинации и ослеплять врагов с помощью оптических станций

Корабли ВМФ России будут вызывать галлюцинации и ослеплять врагов с помощью боевых оптических станций. Новое оборудование получили фрегаты "Адмирал Касатонов" и "Адмирал Горшков".
Корабли ВМФ России будут вызывать галлюцинации и ослеплять врагов с помощью оптических станций

ВМФ России оснастили несколько боевых судов станциями, создающими визуально-оптические помехи, взаимодействуя со зрительной системой врага. Колебания яркости на низких частотах способны вызвать у человека слепоту и галлюцинации. Такое оружие, представленное "Росэлектроникой", флот будет применять в случае столкновения с противником.

Станциями уже обзавелись "Адмирал Касатонов" и "Адмирал Горшков", а позднее получат два фрегата из проекта 22350, строящиеся на "Северной верфи". Проходят последние испытания "Адмирала Горшкова", который возводился по технологии "стелс". Корабль трудно обнаружить локаторам, поскольку его надстройка снижена ближе к уровню воды. Фрегат присоединится к Северному флоту РФ.

"Адмирал Касатонов", прошедший больше 500 миль, войдёт в состав ВМФ после весенних испытаний. В России также активно строят десантные, патрульные, малые ракетные суда и фрегаты. Боевые возможности, устойчивость и характеристики подлодок совершенствуются.



 
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Технологии
Добавил: Долгих Анна Сегодня, 09:38

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