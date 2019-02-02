Корабли ВМФ России будут вызывать галлюцинации и ослеплять врагов с помощью оптических станций





ВМФ России оснастили несколько боевых судов станциями, создающими визуально-оптические помехи, взаимодействуя со зрительной системой врага. Колебания яркости на низких частотах способны вызвать у человека слепоту и галлюцинации. Такое оружие, представленное "Росэлектроникой", флот будет применять в случае столкновения с противником.Станциями уже обзавелись "Адмирал Касатонов" и "Адмирал Горшков", а позднее получат два фрегата из проекта 22350, строящиеся на "Северной верфи". Проходят последние испытания "Адмирала Горшкова", который возводился по технологии "стелс". Корабль трудно обнаружить локаторам, поскольку его надстройка снижена ближе к уровню воды. Фрегат присоединится к Северному флоту РФ."Адмирал Касатонов", прошедший больше 500 миль, войдёт в состав ВМФ после весенних испытаний. В России также активно строят десантные, патрульные, малые ракетные суда и фрегаты. Боевые возможности, устойчивость и характеристики подлодок совершенствуются.